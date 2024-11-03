沙田單車節｜首場賽事有選手撞向急救站　後車收掣不及連環相撞

首屆沙田單車節今日（3日）在沙田城門河畔舉行，首場賽事於清晨6時30分，在沙田源禾遊樂場起步，賽事進行期間有選手撞向急救站帳篷，隨後的選手亦有人收掣不及，部份選手倒臥地上接受急救，亦有選手疑單車「跣胎」倒地。



首屆沙田單車節於11月3日舉行。（鄭嘉惠攝）

▼11月3日 首屆沙田單車節▼



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首屆沙田單車節今早舉行，上午首場賽事在清晨6時30分，在沙田源禾遊樂場起步，賽事進入第二圈時，有選手撞向急救站帳篷，隨後的選手亦有人收掣不及，部份選手倒臥地上接受急救；亦有選手疑單車「跣胎」倒地。

記者在醫院也見到有一些身穿單車衫的傷者，惟他們不願談及事發經過。

首屆沙田單車節於11月3日舉行。（鄭嘉惠攝）

沙田單車節有上午比賽及下午嘉年華兩部份，賽事將環繞沙田城門河畔進行「專業公路繞圈賽」、「城市繞圈挑戰賽」、「沙田區議會同樂盃挑戰賽」等11場單車賽事。大會早前指，連同大會邀請賽，沙田單車節至今共獲約800人報名參加。

而參與不同賽事的單車手，均要穿梭沙田源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。