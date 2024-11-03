廟會｜500呎長夜光龍照亮大角咀　到場市民認為宣傳不足致人少

因疫情停辦三年的大角咀廟會今年復辦，福全街一帶日間有廟會特色巡遊、醒獅梅表演、攤位等活動。晚上壓軸出場的有全港最長500呎長LED夜光龍及國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演。



有市民晚上到場觀看演出，多位小朋友都大讚LED夜光龍燈光炫目十分「靚」。亦有市民今日得知有夜光龍，專程前來，認為雖然表演精彩，但欠缺宣傳，令今晚不如其他活動多人，又期望當局可以多辦同類型活動。



+ 5

大角咀廟會的壓軸重頭戲——500呎LED舞火龍8時45才開始，但未到八時，火龍起點的福全街兩旁的行人路，都迫滿等待市民。勞工及福利局局長孫玉菡、民政及青年事務局副局長梁宏正、立法會議員鄭泳舜和陳凱欣等，亦有到場。

約8時50分，全場引首以盼的LED夜光龍終於開始，現場響起不少歡呼聲。夜光龍在福全街的兩端不斷來回，為配合演出，街道上的街燈都已關掉，LED龍的燈光，成為全場焦點。夜光龍全長500呎，需要不斷左右擺動龍身，才足夠容納，與市民距離十分之近，每當經過之時，都會引來市民的歡呼。

曾先生和曾太今日在社交平台得知有LED夜光龍，專程到場前看。他們稱「咁多年都唔知」有此活動，大讚活動「好精彩」，認為由彩虹家中前來十分值得。不過，他們認為當局宣傳太少，對比大坑舞火龍等活動不算落力，令現場「唔算太多人」，有點浪費了這個活動。他們期望政府可多辦同類活動，除了居民之餘，亦可以吸引遊客到場。

12歲的余小朋友居於大角咀附近，今日與朋友到場看LED舞火龍。他表示自己每年都會看舞火龍表演，指可以感受到現場的熱情。10歲的袁小朋友今日則與家人由黃大仙家中前來，她稱讚舞火龍「靚」，又表示如明年再有同一活動，會叫父母再帶她到場。

▼11月3日 大角咀廟會特色巡遊▼

