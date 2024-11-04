今日新聞8分鐘｜非禮犯圖刺法官 當場被捕｜蠱惑經紀私吞租金

旺角朗豪坊吊船疑摩打故障 兩清潔工人半天吊 消防游繩營救

旺角朗豪坊發生工人被困吊船意外。周一（4日）凌晨2時許，有兩名工人在朗豪坊商場內的13樓位置，乘搭吊船進行商場牆壁清潔工作。及至凌晨4時許，當吊船位處大約7至8樓之間時，懷疑摩打過熱故障，吊船「半天吊」被懸在半空中。

大圍凍肉店遭爆竊 收銀機被撬 失逾$5000現金

大圍凍肉店遭爆竊，今日（4日）7時22分，警方接報，積輝街7-9號地下凍肉店的捲閘被撬開，店內的收銀機亦被撬開，裏面約5600元現金不翼而飛。該店職員表示，翻查閉路電視發現，今日凌晨3時20分，有賊人進入店內打開收銀機，並盜走現金離開。

安達臣道精進地盤 紮鐵工人追薪逾$700萬 前年曾發生冧天秤事故

曾於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷的觀塘安達臣道精進地盤被指拖欠薪金，約70名紮鐵工人遭欠薪，涉及金額逾700萬。今日（4日）上午約40名紮鐵工人到場拉起寫上「精進有汗出無糧出！」的橫額，又大叫口號抗議，警方到場調停，地盤總承建商「精進建築有限公司」與工人將稍後到勞工處協商。

粉嶺公路電單車切線撞貨車 鐵騎士一度昏迷 貨車疑不顧而去

粉嶺發生車禍。周一（4日）凌晨4時許，一輛電單車沿粉嶺公路往上水方向行駛，途至和合石對開時，與一輛中型貨車相撞。電單車隨即人仰車翻，據報男司機倒地後昏迷。救護員接報趕赴現場救治。

黃大仙金鳳街地下餐廳起火 多次傳出爆炸聲 濃煙直衝半空

今日（3日）晚上8時48分，警方接獲多人報案，指黃大仙金鳳街5-7號地下位置一餐廳起火，消防接報到場視察火勢後，出動一隊煙帽隊及一條喉灌救。事件中無人受傷，約20名食客及居民自行走避到附近休憩位置。消防於晚上9時14分將火救熄。

32歲非禮案罪成男子拔刀企圖襲擊裁判官 庭警制止拘捕 3警送院

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。

蠱惑前地產經紀重出江湖 再「食夾棍」私吞二房東及港漂生租金

《香港01》去年報導過一名地產中介疑以「二房東」身份「食夾棍」，欺騙業主和內地生數十萬元而被捕，原以為事件告一段落，豈料他食髓知味，今年重施故技行騙，先慫恿地產公司合作出租學生公寓，再冒充職員在微信平台開假帳戶發文招租，更跳過地產公司，自行與租客簽約及收租，私吞至少9名內地生近百萬元租金，令地產公司名利雙失。《香港01》接觸到一名香港理工大學三年級的苦主Layla，她在紅磡海濱南岸租住一間房，入住僅一個月即揭發受騙及搬離單位，除白白損失5.3萬元，近月情緒飽受困擾，坦言：「我覺得很荒唐，每天都睡不好，真的要崩潰了！」

東涌緊急停水｜影響12萬人水務署長致歉 稱水管數個漏點位置特殊

東涌經歷「無水12小時」，大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條直徑1,200毫米的食水管漏水，東涌及人工島自昨晚10時開始停水，至今早10時07分恢復供水。事故影響東涌12萬人，水務署署長黃恩諾對帶來不便表示歉意，解釋涉事水管出現數個漏點，而且出現在底部，情況比較特殊，加上需時沖洗以確保食水安全，故此恢復供水有所延遲，會盡快調查滲漏原因向發展局提交報告。

簡樸房未到業主先重裝七改三 料日後200呎租7千：個客未必係基層

簡樸房有了初步標準，草案尚未落實已有劏房業主正準備重裝單位。位於旺角唐樓的一個588呎「一劏七」單位，最細的房間只有40呎（約3.7平方米），是建議中最低面積標準的一半。這種劣質劏房需要重新間隔，業主打算改成三房，預計每房裝修費16至18萬。他直言日後面積大了，租金也相應提高，預計每房月租7,000元起：「變咗個客未必係基層，可能係白領。」

入圖則、拆牆、買料、取認證，還要重裝電線水喉，這些繁複步驟卻不及他眼前最大的阻滯—安裝獨立電錶。他指並非技術問題，而是沒有渠道向電力公司申請在單位內裝設，若裝在大廈公共地方則要向法團申請，「但唔可行，可能第日一棟樓有5個（劏房），唔通個個加？」