東涌停水｜水務署長指工程複雜網絡龐大　數度延誤供水：上了一課

東涌經歷「無水12小時」。大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條直徑1,200毫米的食水管漏水，東涌及人工島自前晚（3日）10時開始停水，至昨早10時07分恢復供水，事故影響東涌12萬人。水務署署長黃恩諾今日在電台解釋，維修團隊一直期望早些恢復供水，最後因工程複雜，網絡龐大，需時沖洗水管，確保水質，延遲了恢復供水時間，最後要數度更改。他說，今次上了一課，日後會留意避免過度進取，產生資訊混亂。



黃恩諾指，出現滲漏的是一條直徑1200毫米鋼製水管，署方每18個月的檢測，並無發現異常，過往亦沒有爆裂及滲漏紀錄， 而水管於90年代興建，形容「至今27歲」，是相對年輕水管，相信不是老化所致。

他續指今次滲漏比較特殊，以往通常發生損毁在頂部及喉管的兩側，今次事故是水管底部有數個漏點，識別時用了較多時間。他期望未來目標為2-3年內為所有主幹管安裝傳感器。

水務署署長黃恩諾指，事故可能與涉事水管用料不平均而導致本身局部損毀，而延遲恢復供水時間則因修補工序比原定時間長了。（資料圖片／蔡正邦攝）

黃恩諾指，今次滲漏情況較特殊，涉事喉管深4米，令工程人員難以找出滲漏點，而最終找出的幾處滲漏點均在喉管底部，情況罕見，要花較多功夫和時間修補，導致停水時間較預期長。 又指，一般鋼製水管的設計壽命是60年，而涉事水管在1990年代鋪設，使用了約27年，「喉管年齡相對後生」，相信滲漏與喉管老化無關。他說，署方會檢視喉管物料是否有問題，以及附近是否有環境因素，例如是否有酸性較重的泥土，加速管道鏽蝕等。

事件最困擾居民的是恢復供水時間一再延遲，署方最初公布預計上午6時可恢復，最終延至上午10時。黃恩諾解釋，維修團隊一直期望早些恢復供水，最後因工程複雜，網絡龐大，需時沖洗水管，確保水質，延遲了恢復供水時間，最後要數度更改。他說，今次上了一課，日後會留意避免過度進取，產生資訊混亂。離島區區議員葉培基指，得悉很多家庭的供水昨日下午4、5時仍未恢復，加上恢復供水相關訊息不斷改變，令區議員、關愛隊等相關人士的支援面對很大挑戰。