今日新聞8分鐘｜土瓜灣男工棚架墮斃｜東壩黑的遇警放蛇截查

圖襲裁判官｜九龍城裁判法院大樓增保安加巡邏 不容許帶水入內

一名32歲男子昨日（4日）在九龍城裁判法院持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，涉嫌企圖傷人罪被捕。警方檢取刀、打火機及易燃液體等證物，司法機構事後檢視裁判法院大樓的保安安排，今日（5日）可見法院內外加強人手巡邏及戒備。

深水埗的士撞老婦 飛彈數米墮地 頭部受傷送院搶救

深水埗發生車禍。凌晨近5時，據報一輛的士在長沙灣道往美孚方向行駛，途至與欽州街交界燈口時，突然撞及一名正在過路的老婦。據悉，老婦飛彈數米外，頭部著地受傷流血。

青葵公路私家車被撞至調頭 司機一度被困 警追尋在逃車輛

今日（5日）早上8時22分，警方接報指，一輛白色私家車沿青葵公路往青衣方向行駛，至近荔枝角公園對開時，與一輛私家車相撞，白色私家車一度冒煙，司機一度被困。救援人員接報到場，司機手及腰痛，清醒送往瑪嘉烈醫院治理；另一輛涉事私家車則已離開現場，不知所終。

大帽山的士失控剷落斜坡險墮山 司機受輕傷由消防救出

大帽山發生車禍。周一（4日）晚上11時許，一輛的士據報沿荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛過英雄亭後不久，轉彎時突然失控越過對面線，繼而撞毀數米鐵欄剷出路面，所幸的士撞上一棵樹，全車擱在斜坡上，未有繼續墮下。

有片｜土瓜灣男工棚架墮斃 街坊：狗臂架都跌埋

今日（5日）下午2時許，警方接報一名男子在馬頭角道40號一棚架工作時，懷疑從棚架墮落簷篷，陷入昏迷。消防升起雲梯救起事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治。警方列作工業意外調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

有片｜東壩的士司機舉機影人 疑似Ｍadam展委任證 網民估係黑的

西貢東壩多年來黑的問題猖獗，每逢周末因公共交通疏落，便有的士司機坐地起價，為打擊的士濫收車資，警方曾多次「放蛇」執法。網上有影片流傳，一名站在市區的士旁的男子，懷疑是的士司機落地拉客，其間他與兩名身穿行山服飾的男女爭執，突然拿起手機企圖拍攝女子，怎料女子懷疑是Ｍadam，同一時間亦從背囊取出一張懷疑委任證，向該名男子展示。男子即時「縮沙」，收起手機並稱﹕「做乜嘢呀，吹吓水唔得呀?」片段未有交代事發日期及時間。

元朗單車舖爆炸 店主自行救火未果 警指火警無關電動單車│有片

網上流傳一條僅約半分鐘的影片，可見位處元朗的一間單車舖突然起火。一名相信是店主的男子，曾走入火警現場嘗試救火，但未能成功，火勢更突然加劇，並發生爆炸。所幸事件中無人受傷。網上有傳火警為電動單車引起，警方回覆《香港01》指，初步調查相信為店舖電線過熱引起，與電動單車無關。

有片︱九龍灣偉業街貨車起火 濃煙衝天 往觀塘交通擠塞

九龍灣貨車起火，冒出濃煙。今日（5日）中午12時許，多人報案指偉業街一天橋底有貨車起火。消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場灌救，將火救熄，事件中無人受傷。人員正調查起火原因。

有片│杭州馬拉松驚人失誤 人員指錯方向致跑手失冠痛失23萬獎金

11月3日舉行的2024年杭州馬拉松全程男子組出現戲劇性一幕。在臨近終點前，現場工作人員在衝刺階段路線引導錯誤，導致原本處在第一的埃塞俄比亞選手被肯尼亞選手反超，無緣冠軍，埃塞俄比亞選手痛失折合港幣23.3萬的獎金。

內地生報讀教大碩士 考IELTS差一分修改成績單被揭發 判囚3個月

近年揭發多宗內地學生以假學歷申請入本地大學。一名23歲內地生今年透過網上報讀香港教育大學的「運動教育及管理社會科學碩士」課程，通過網上面試後，他上載英語水平的公開考試成績單，但校方向考試機構核實時，發現成績單上分數，與被告真實考取到的成績不符合，懷疑有人提交假學歷報告，於是報警。警方調查後拘捕該名張姓內地男子，以「企圖以欺騙手段取得服務」起訴他。他今日（4日）被判處罪名成立，判罰監禁3個月。據了解，該公開考試為IELTS。

受虐小雪兒月花8萬醫治殘障 父母耗盡積蓄 眾籌求黃金期續治療

「我經常幻想小雪兒在公園跑跑跳跳⋯⋯開開心心，甚至牙牙學語，少少句子都說得到，但現實都不是這樣了，我只能在腦海幻想。」年僅一歲的女嬰小雪兒，今年年初交付社區保母照顧後，左腦出血昏迷，擦過死亡邊緣，手術後雖拾回一命，但自此永久殘障。為人父母者，誰想過天生健全的孩子，從此右邊手腳失去活動能力、無法站立？

今年8月中旬，小雪兒終於出院，但治療從未停止。她的媽媽上周六（10月26日）透露，小雪兒平均一星期接受5至6次治療，每月醫療費高達8萬元，希望抓緊剩餘一年多的黃金康復期，料總開支高達100萬元，「我們會試盡所有方法⋯⋯只求她好一點便是一點。」然而，事發至今近10個月，父母雖然恢復正常工作，但已耗盡積蓄，無力負擔龐大的醫療開支，盼善心人捐款協助。他們舟車勞頓、拼盡全力，心願卻很簡單：盼小雪兒能恢復正常自理能力，安排起居飲食、進行簡單清潔，「始終我們都沒法陪伴她到老。」