小雪兒眾籌｜眾樂基金半日達標　逾4500善長捐共238萬元

年僅一歲的女嬰小雪兒，今年初交付社區保母照顧後，左腦出血昏迷，擦過死亡邊緣，手術後雖拾回一命，但自此永久殘障。有見小雪兒未來的醫藥費高昂，家人難以負擔開支，《香港01》的眾樂基金今早（5日）7時正發起眾籌，立即得到善長人翁踴躍捐款，不足半日超出原定目標的100萬元。截至晚上10時半，捐款人數累計達4,574人，善款更已飆升至238萬元。



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小雪兒未來一年需要逾100萬元醫療費

年僅1歲的小雪兒，今年初交付社區保母照顧後，經手術後雖拾回一命，但右邊手腳失去活動能力、視力只有0.1、腦細胞死亡及萎縮，自此永久殘障。《香港01》的「眾樂基金」評估小雪兒個案後，認為未來一年需要逾100萬元醫療費，故為她墊支部份藥費再發起眾籌，懇請社會各界伸出援手。

直至晚上10時半，捐款人數累計達4,574人，善款更已飆升至238.3萬元。（網頁截圖）

眾籌不足半日善款已超出目標100萬元

眾樂基金今早7時開始發起籌款，立即得到來自各界的善長人翁踴躍捐款，截至下午5時半，已收到近4,000名善長人翁踴躍捐款，共籌得約169.6萬元，已遠遠超出原定目標的100萬元。

其後直至晚上10時半，捐款人數累計達4,574人，善款更已飆升至238.3萬元，即短短5小時再增68.7萬元，平均每名善長捐出520.9元。

小雪兒媽媽說刻意讓自己保持心情平伏，好好陪伴兩個女兒過正常生活。（資料圖片／盧翊銘攝）

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