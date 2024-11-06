簡撲房｜劏房業主稱要改建迫走租戶　羅淑佩：租約未完趕客屬違法

近日有組織指劏房業主以提早改建為「簡撲房」為名，迫遷租戶。房屋署署長羅淑佩今日（6日）在港台節目說，受劏房租管條例保障的相關租戶可向差餉物業估價署舉報，因若以改建為名，在租約未滿前收回單位、趕走租戶是違法的。另一方面，她指富戶不一定等同濫用公屋。



施政報告宣布將透過立法方式解決劏房問題，符合標準的單位將名為「簡樸房」。不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。

對於近日有協助劏房居民組織指有劏房業主以提早改建為名，迫遷租戶，「解決劏房問題」工作組成員之一的房屋署署長羅淑佩說，若情況屬實，受劏房租管條例保障的相關租戶可向差估署舉報，因若以改建為名，在租約未滿前收回單位、趕走租戶是違法的。

羅淑佩：要求4萬多富戶遷離公屋單位想得太簡單

另一方面，房委會下月會就收緊富戶政策進行討論。羅淑佩說，一直將濫用公屋和富戶分得很清楚，又說富戶不一定等同濫用公屋。她指出，外界認為要求現有4萬多戶富戶遷離公屋單位、讓他們進入私人市場是想得太簡單，她質疑私人市場一下子能否配合、有否足夠供應。

她補充，政府正在處理分間單位問題，房屋局亦會考慮有關情況，從整體市場着眼，不能夠只顧公屋就不考慮其他問題，否則只會造成混亂。