機場三跑馬拉松｜將放置飛機模型　機管局籲選手注意安全勿顧打卡

「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，為時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事。機管局機場運行執行總監姚兆聰今日（6日）表示，將來未必會有第二次機會在跑道舉行馬拉松賽事，並指將設不同體驗，包括樂隊表演等。



對於比賽禁止跑手攜帶帽子、耳機和毛巾等容易被大風吹走的物品，他表示，團隊有重新檢視，呼籲參加者比賽前留意網站。



機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，將來未必會有第二次機會在跑道舉行馬拉松賽事。（梁鵬威攝）

姚兆聰：三跑運行後再封閉跑道作賽事可能性低

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，比賽象徵三條跑道將投入運作，為民航開啟新篇章。他說，今次賽事在三跑道系統啟用前舉行，形容「睇唔到可見將來會有第二次機會」，因三跑運行後，封閉跑道作賽事的可能性低。

他指今次賽事將設不同體驗，選手跑步期間會有樂隊表演，亦設飛機模型及設備等供市民打卡。

賽事將在中跑道舉行，南北跑道仍然運作，並有飛機升降。被問及相關安全措施時，他指，跑道賽事和飛機升降的距離約1.4公里。主辦方將設多重保障，包括放置雪糕筒及設圍欄，屆時會有機場保安和警方等保障安全。當日有超過2,000名職員，跑步人數則有1.2萬人。

籲選手「停低影飛機」前先靠近跑道旁

姚兆聰預計不少選手會在跑步期間「停低影飛機」，呼籲選手靠在跑道旁才停低，避免影響其他選手，並確保自身安全。他又說，今次跑道較平坦，比賽更邀請4名世界排名首十位非洲女跑手來港參賽，期望可打破女子10公里紀錄。他呼籲非「追時間」的選手，可慢慢享受賽事。

香港田徑總會早前表示，由於比賽在機場禁區範圍進行，為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，禁止跑手攜帶帽子、耳機和毛巾等容易被大風吹走的物品。姚兆聰解釋，團隊有重新檢視，呼籲跑手比賽前留意網站。

今年賽事禁區舉行 與1998年賽事不同

姚兆聰表示，1998年機場南跑道曾舉行馬拉松，當時機場尚未投入運作，自己亦曾參加10公里賽事。對於將參與今次賽事，他笑言「我今次紀錄唔會快得過26年前」，並指自己不是跑得很快。

談及兩場賽事的最大分別？他說，作為跑手，當時機場尚未投入運作，四周仍是工地；今年賽事將在中跑道舉行，機場已經運作，附近有飛機升降，與1998年的感覺不同。再者，1998年的東涌和機場沒太多人認識，但現時機場已成為香港中心，機場有7,000萬旅客，及6萬多名員工。

姚兆聰形容今次賽事籌備困難，因賽事在禁區範圍舉行，每個跑手均需申請禁區證。他期望推動機場體育文化，舉例機場設8公里緩跑徑，貫穿不同辦公室，包括民航處、消防局等，甚至能來往東涌。

機場三跑十公里國際賽｜基本資訊

日期：2024年11月17日（星期日）

網址：www.3rsrun.com