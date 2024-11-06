今日新聞8分鐘｜CNN遲遲不確認特朗普當選｜兩鐵馬追截電動單車男

土瓜灣棚工墮斃︱家屬路祭 死者遺妻兒高堂 工權會望各界施援

昨午（5日）土瓜灣馬頭角道40號一名44歲姓林男工人拆棚架期間， 連人帶狗臂架從高處墮斃。今早（6日）死者家屬先到殮房認屍，到中午約12時，家屬到事發大廈對開路祭，儀式約一小時，眾人神情哀傷。事主遺孀指丈夫為家庭經濟支柱，即使她自己有做兼職，但因上有高堂，下有一對年幼子女需要供養，同時因處理丈夫喪事需暫時停工，家庭經濟負擔甚大。工權會希望社會各界可施以援手，助林家渡過難關。

昨日有目擊者指未見事主配戴安全帶，工權會總幹事蕭倩文回應時指，暫未知道事發時事主有否配戴安全帶，因業界工人可能會配戴俗稱「褲仔」的半身式安全帶，而非顏色較顯眼的全身式安全帶，目擊者有可能未能認出相關裝備。

自製交通意外呃援助金涉逾千萬 警拘275人 當中涉私家車撞巴士

警方揭發有多個詐騙集團自編自導多宗交通意外，意圖騙取社署的交通意外傷亡援助金。騙案涉及121宗交通意外，主要發生於2023年2月至2024年4月，整體涉款合共約1,400萬元，最早的案件可追溯至2021年。

警方指，最嚴重的一宗自製交通意外於去年6月發生，由犯罪集團安排私家車撞向雙層巴士，14人報稱受傷，其中11人為集團成員，共騙取70萬援助金額。

警方於今年10月3日至11月1日展開行動「破惑」，以串謀詐騙及欺詐等罪拘捕275人，包括182男93女，年齡介乎18至64歲。

小雪兒眾籌｜眾樂基金半日逾4500人捐共238萬 母：非常感謝各位

年僅一歲的女嬰小雪兒，今年初交付社區保母照顧後，左腦出血昏迷，擦過死亡邊緣，手術後雖拾回一命，但自此永久殘障。有見小雪兒未來的醫藥費高昂，家人難以負擔開支，眾樂基金今早（5日）7時正發起眾籌，立即得到善長人翁踴躍捐款，不足半日超出原定目標的100萬元。截至晚上10時半，捐款人數累計達4,574人，善款更已飆升至238萬元。對於在短時間內籌得過百萬元，小雪兒媽媽表示非常感謝各位市民的熱烈相助。

美國大選結果｜特朗普勝選 第2度入主白宮：讓美國更偉大

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，各地票站陸續關閉，點票工作隨即展開。共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選舉人票領先民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），特朗普在贏得多個搖擺州份後，隨即發表勝利宣言。本文彙整有關這次大選的最新消息，《香港01》於週三（6日）以「跑馬仔」方式持續更新點票結果。

北角電動單車男被捕︱影片直擊警車封路 鐵騎警包抄追截﹕企喺度

北角今日（5日）發生狂亂駕駛案件，一名外賣男騎電動單車遇查，竟逆線及不斷兜圈逃走，其間在馬路及行人路穿插險撞人，最終他棄下搵食車，沿英皇道拔足逃走，但在電車路失足跌倒，失手就擒。

《香港01》從讀者及網上取得外賣男棄車後逃走的影片，可見他沿英皇道行人路往柴灣方向狂奔，有警方私家車早已在行人過路處中央停下，截停英皇道車輛，以防有意外發生，同時多部交通鐵騎沿英皇道來回行車線追截「包抄」。一名交通鐵警在已清空的英皇道，駕駛閃警號的電單車緊追，並多次舉手指向外賣男，要求他「企喺度」，甚至扒頭在行人路盡頭停車欲攔截，但男子均無理會，最終跑出馬路時跌倒，被多名交通警及便衣警制服。

旺角老翁當街遭偷戒指 CCTV拍下口罩女街道徘徊疑得手後急步逃去

旺角發生偷竊案。今日（6日）上午11時08分，警方接獲一名老翁報案，指他行經上海街與咸美頓街交界時，突然遭到一名戴口罩的女子搶去一隻戒指，事後對方逃去無蹤。警方接報後到場調查，正追緝懷疑涉案人士，案件暫列「偷竊」處理。據了解，80歲姓劉男事主在街頭遭涉案女子兜搭，跟隨對方進入後巷後，被搶去價值6,000元的戒指。

葵涌邨芷葵樓單位起火 住戶擒出窗外簷篷暫避 消防升雲梯救下

今日（5日）晚上7時09分，多人報案指葵涌邨芷葵樓一單位冒出濃煙。現場影片可見，單位內火光熊熊，濃煙直攻半空。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並在7時27分將火救熄。意外原因仍需調查，大廈約200名住戶自行疏散至地下安全位置。

馬路MMA｜健壯的哥疑吐口水 遭瘦男踢腳4拳打臉 網民：誰贏了？

司機駕車時最重要保持冷靜，切勿「路怒症」（指司機以緊張或憤怒的情緒駕車）上身！網上流傳1條影片，顯示2名男子走出馬路，站在的士和私家車之間，相信是2車司機，瘦男從私家車內取出水樽，與健壯的士司機一度對罵。其後瘦男挑釁壯漢，壯漢當場做出類似吐口水動作，瘦男登時嬲到持樽打向對方，壯漢即時還手，雙方當場展開連場激鬥。畫面見到最初2人互有攻守，但瘦男其後突佔上風，怒踢壯漢左腳，繼而連續4拳狂毆對方臉部，壯漢甚至被打到倒地，瘦男得勢不饒人，繼續狂打，影片至此結束，未知壯漢最終能否力挽狂瀾。

網民看片後笑言「瘦男有操過下」、「贏磅數都可以打到自己輸磅數咁」、「輕量級勝中量級」，不過有人更關心戰果，追問「下半場呢？」、「邊個贏？」。不過，亦有人提醒近年多次發生有司機站在路中被撞斃的車禍，因此絕不應在馬路中爭吵，「之前好多單撞死人，仲敢喺馬路中嘈？」。