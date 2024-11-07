金記冰室黃大仙店欠租逾百萬　領展封鋪　逾20人遭拖糧向勞處求助

在港營業逾55年的金記冰室，自年初多家分店結業及傳出拖欠員工強積金問題，昨日再有分店倒閉。位於黃大仙的分店拖欠租金5個月，涉款約159萬，昨日已結業及被「封鋪」。領展回覆查詢指，已採取法律行動追討欠款，將根據既定程序收回商舖。

《香港01》亦接獲該分店員工報料，稱全店20多名員工遭拖糧，涉至少約40至50萬元，一班員工今早到勞工處求助。《香港01》正向金記、積金局及勞工處查詢。



《 香港01》今早（7日）收到金記冰室黃大仙分店的員工報料，指該分店因拖欠租金半年，昨日遭「封舖」，全店20多名員工亦遭拖糧。（夏家朗攝）

員工指被拖欠一個多月薪金 料涉款共40至50萬

金記冰室黃大仙分店的員工向《 香港01》表示，金記冰室黃大仙分店近半年一直拖欠租金，於昨日結業，並拖欠20多名員工10月份至今的薪金，總金額料至少達40至50萬元。一班員工今早已到勞工處求助。

記者以客人身份致電黃大仙中心南館，職員確認位於商場地下的金記冰室不會再營業，又指昨日是冰室最後營業的日子。記者其後到場視察，也發現分店未有開門營業。

領展：10月底到起開始封鋪程序

領展發言人回覆指，該租戶於今年6月起開始欠租，已採取法律行動追討欠款，執達吏亦於10月30日到場展開封租扣押舖內財物的程序，而租戶已於11月6日晚上關門停止營業，將會根據既定程序將商舖收回。

據金記冰室的網站，目前在港九仍有12間分店，設於黃大仙中心南館的分店仍在網站上有顯示。

金記冰室黃大仙分店的員工指分店昨日（6日）突然結業，20多名員工遭拖糧，一班員工今早（7日）到勞工處求助。（領展網站）

黃大仙店拖租涉款約159萬 同系亞金南洋茶室欠租約26萬

據法庭紀錄，領展今年多次入稟法院追討金記冰室黃大仙中心南館分店的租金，金記前後共拖欠5個月租金，金額達158.5萬元。而同屬一公司、設於黃大仙南館一樓的亞金南洋茶室，今年8月也遭領展入稟法院，追討約25.5萬元。

公司註冊處資料顯示，金記冰室黃大仙分店由「金旺餐飲有限公司」持有，而金旺屬於「金記控股有限公司」。而金記控股有限公司的董事今年亦有變動，原董事為徐汶緯、一心餐飲有限公司，兩者均於今年4月19日辭任，獲委任的新董事名為廖向光。

翻查資料，金記控股有限公司在今年7月17日曾向Joey Smith Limited借款1,850萬元，抵押多個金記冰室、麗香園等商標。當時的董事徐汶緯接受傳媒訪問時曾稱，與本地傳媒會面時指出，拖欠強積金的事宜已解決，又指有基金投資者投資金記。

金記冰室的網站，12間分店中仍包括設於黃大仙中心南館的分店。（金記冰室網站）