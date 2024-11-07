金記冰室黃大仙店突結業　有員工稱逾20人遭拖糧　今向勞工處求助

在港營業逾55年的金記冰室，自年初多家分店結業及傳出拖欠員工強積金問題，《香港01》今早（7日）再收到金記冰室黃大仙分店的員工報料，指該分店拖欠租金半年，至昨日結業，連同該員工在內，全店20多名員工亦遭拖糧，涉至少約40至50萬元。一班員工今早到勞工處求助。



《 香港01》正向金記冰室、勞工處、領展、及積金局查詢。



《 香港01》今早（7日）收到金記冰室黃大仙分店的員工報料，指該分店因拖欠租金半年，昨日遭「封舖」，全店20多名員工亦遭拖糧。（夏家朗攝）

員工指被拖欠一個多月薪金 料涉款共40至50萬

金記冰室黃大仙分店的員工向《 香港01》表示，金記冰室黃大仙分店近半年一直拖欠租金，於昨日結業，並拖欠20多名員工10月份至今的薪金，總金額料至少達40至50萬元。一班員工今早已到勞工處求助。

記者以客人身份致電黃大仙中心南館，職員確認位於商場地下的金記冰室不會再營業，又指昨日是冰室最後營業的日子。記者其後到場視察，也發現分店未有開門營業。

據金記冰室的網站，目前在港九仍有12間分店，設於黃大仙中心南館的分店仍在網站上有顯示。

金記冰室黃大仙分店的員工指分店昨日（6日）突然結業，20多名員工遭拖糧，一班員工今早（7日）到勞工處求助。（領展網站）

金記冰室的網站，12間分店中仍包括設於黃大仙中心南館的分店。（金記冰室網站）