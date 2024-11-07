潘焯鴻未依令刪片認藐視法庭 官稱判監在考慮之列 著潘做好準備
撰文：陳曉欣
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中科監察主席潘焯鴻被指在其Facebook專頁及YouTube頻道上，發言論誹謗網台D100主持「潘小文」，該網台主持早前民事控告潘焯鴻誹謗她，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未依禁令移除有關影片，早前承認民事藐視法庭，案件原定今(7日)在高等法院判刑。法官稱今早才收到求情文件，批評潘焯鴻不依時間表行事非常不理想，把判刑押後至11月25日，並稱禁閉式刑罰在其考慮之列，著潘焯鴻做好準備。
原告為網名「潘小文」的潘麒智，被告則是潘焯鴻。原告入稟狀指，潘焯鴻在法庭批出臨時禁制令後，未有在Facebook專頁及YouTube頻道移除誹謗言論，屬藐視法庭，要求法庭判他監禁或罰款。
律師稱交接不順利昨才收誓章
暫委法官余啟肇表示，今早才收到被告方呈交的求情文件，原告則稱昨晚才收到，需時審閱。被告的代表律師解釋，早前與被告上手律師樓交接文件時不順利，他昨日才收到相關誓章及文件。
官稱法庭非被告的YouTube頻道
法官強調法庭不是被告的YouTube頻道，非由被告決定何時做何事，強調今天原定是判刑日子，情況極不理想。法官押後判刑至11月25日，待考慮相關文件。
案件編號：HCMP 799/2024
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