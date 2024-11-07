全運會｜公路單車測試賽11.24踩勻港珠澳　口岸人工島直入廸士尼

粵港澳三地合辦的全國運動會，將於明年11月舉辦，其中公路單車項目比賽將跨三地進行。2024粵港澳公路自行車賽暨第十五屆全國運動會公路自行車測試賽發布會，今日（7日）在珠海舉行，並宣布將於11月24日舉行比賽。



比賽將跨越珠海、香港、澳門三地舉行，前體育專員、全運會統籌辦主任楊德強表示，香港賽段將途經港珠澳大橋、香港口岸人工島、北大嶼山公路、竹篙灣公路，抵達香港迪士尼樂園後折返，再經港珠澳大橋和橫琴返回珠海。他又指，屆時會設公眾觀賽點，相關封路及交通安排詳情稍後公布。



珠海市博物館起步 全程230公里

2024粵港澳公路自行車賽今日舉行發布會，宣布將於本月24日舉行。比賽同時為全運會公路單車項目的測試賽，當日上午9時開始，預計下午2時30分結束。

比賽項目為男子個人賽，屆時將有來自港澳、內地共23支代表隊，71名職業運動員比賽。賽道跨越香港、澳門、珠海三地，起點和終點都是珠海市博物館，全程230公里，珠海段160.7公里，香港段55.8公里，澳門段13.5公里。

港珠澳大橋和香港口岸 將有臨時管控措施

前體育專員、全運會統籌辦主任楊德強表示，香港賽段會途經港珠澳大橋、香港口岸人工島、北大嶼山公路、竹篙灣公路，抵達香港迪士尼樂園後折返，再經港珠澳大橋和橫琴返回珠海，預計車隊在香港段進行賽事的時間約1.5小時，屆時港珠澳大橋和香港口岸將於實施臨時管控措施，相關封路及交通安排詳情稍後公布。

楊德強又表示，香港賽段會有公眾觀賽點，「過了港珠澳橋後，在關口附近地方，以至到北大嶼山幹線都是高速公路，一路到近迪士尼的地方，公眾人士比較容易去到，將來這幾個星期會看哪些地方可以給公眾看賽事。」

港珠澳大橋大風？ 楊德強：今次正是測試橋上情況及安排

就去年港珠澳大橋半馬賽事，有選手稱橋面大風，楊德強指，橋上風向、風速是今次測試項目，其餘測試項目包括路線編排及配套、工作人員編配、清關、醫療救護支援等。

比賽選手通關方面，楊德強稱，賽會在選手報名時會利用選手、車輛等資料，預先處理通關安排，以便賽事當日選手可即時過關。