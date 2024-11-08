世界級魔術大師Franz Harary來港辦奇幻騷　橫跨聖誕元旦上演33場

世界頂尖的魔術大師Franz Harary即將來港，將於今年12月23日至明年1月5日，即橫跨聖誕節及元旦，在灣仔海濱的活動空間，舉辦《IMAGINE NATION幻》魔術表演，合共上演33場，票價介乎188至1,088元。Harary首位設計獨家舞台科技的世界級魔術大師，並曾為已故的巨星米高．積遜（Michael Jackson），在其演唱會中擔任魔術技術顧問。



曾為Michael Jackson演唱會任魔術技術顧問

Franz Harary即將來港展開魔術之旅，他聞名於驚心動魄的表演，以及令人難以捉摸的幻術。他並是首位設計獨家舞台科技的世界級魔術大師，融合魔術和科技，因而贏得國際無數讚譽和最高獎項。他表示︰「魔術是一個藝術分支，在技術上是高科技，在風格上是雅俗共賞。魔術應該與電影、音樂、大眾傳播媒體有同樣的地位。」

Harary將魔術科技引入現場音樂會的製作，先曾為已故巨星米高．積遜（Michael Jackson），在其演唱會中擔任魔術技術顧問。他又為其他音樂界的巨星創造現場視覺效果，包括麥當娜（Madonna）、賈斯汀．比伯（Justin Bieber）等。

世界頂尖的魔術大師Franz Harary即將舉辦《IMAGINE NATION幻》魔術表演，合共上演33場。（主辦方提供）

今年12月23日至明年1月5日上演 門票最平188元

由Harary創作及監製的《IMAGINE NATION幻》，匯集他多年最成功的大型魔術作品，並與一眾國際魔術大師同台演出，包括現代巫師Philip Kaiser、現代戲法大師Danny Cole、雙重金牌魔術師Rocco Silano、娛樂幻象師Al the Only、當代女巫Stacy Cole等。

上述表演將於今年12月23日至明年1月5日，即橫跨聖誕節及元旦，在灣仔海濱活動空間的《Just Live》嘉年華演出，合共上演33場，即部份日子分別在早午晚，各上演一場。門票將通過Cityline發售，票價介乎188元至1,088元，若市民11月30日或之前購買門票，可享有100元優惠。