HK Express新機｜7人小隊法國驗收：驗機如驗樓　座椅預設微挨後

每當談起航空業，大眾往往首先會想起機師、空服，甚或地勤人員，甚少留意到確保乘客有一躺舒適旅途的背後，還有一眾飛機工程師。這個職業甚至連本地電視台所拍的航空電視劇都沒有出現，到底這個「被遺忘」的職業，職責是甚麼？



香港快運（HK Express）近日接收該公司第十架空中巴士（Airbus）A321neo客機，該公司3名工程師日前到法國圖盧茲（Toulouse）進行為期四日的飛機驗收，他們日前與傳媒分享飛機驗收工作，掲秘了該客機的部分獨特設計。今批A321neo的座位其中一個特別之處，便是座椅本身已微微向後傾斜，沒有加裝挨後調整角度的按鈕，可算少見。



香港快運自去年起，引入空中巴士（Airbus）A321neo型號客機，近日已迎來該機型第十架客機（編號：B-KKJ），已於上周六（9日）完成首航到泰國曼谷。快運由3名工程師及2名機師組成的團隊，早前到空中巴士在法國圖盧茲的交付中心，進行為期四日的飛機驗收及試飛。

香港快運航空飛機工程及維修部總監熊百淳（Geoffrey）形容，驗收一架飛機好比驗樓，要每一個角落都檢查清楚，若有問題就要執修，要肯定每處都達到安全及質素要求，才會接收飛機。

航空業十分重視飛行安全，熊百淳形容，飛機工程師便是第一重把關，形容他們的工作與機師一樣重要，「冇機師冇得飛，冇工程師一樣冇得飛。」

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4日驗300個項目 睇足每個角落 廁所水龍頭都不放過

這麼大架的客機，到底如何在四日內完成驗收？有份到圖盧茲驗收的技術服務工程師趙善衡（Duncan）指，過程其實非常緊湊，「每一個角落頭，都要睇得好清楚」。單是驗機的第一日，他們便要檢查機身、機艙、引擎，大至引擎喉管有否漏油、天氣雷達是否正常運作，小至廁所水龍頭的流水情況、機艙告示的語言，都要檢查。

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至於第二日，他們要進行為時兩小時的試飛，除了機師要途中檢查飛機的系統和操作，工程師們亦要在機艙內進行性能測試，再檢視一次到底在地面上可以運作的設備，在天空上是否同樣正常。兩日下來，要檢驗的項目多達300個，若發現任何瑕疵，便要回報予飛機製造商，讓他們執修。

時間來到第三、四日，當製造商完成執修，工程師們便要再檢視成果，同時要審查飛機製造相關文件和飛機證書，確保一齊無誤，最後才可轉移所有權，將「註冊機主」從空中巴士轉為香港快運，將飛機帶回香港。

另一位技術服務工程師梁健安（Kim）補充，四日只是一切順利所需的時間，假如有重大瑕疵需要執修，又或執修後仍未乎合要求，整個過程便有機會超過四日。雖然他們一定不會為趕時間而犠性航空安全，但始終客機是公司的生財工具，因此他們亦沒有時間「嘆慢板」，要在最短時間內找出客機所有需要執修的地方，可謂爭分奪秒。

平日要負責監控飛行數據 新客機連座位都要負責 不能調校

當然，接收新客機這種工作，不是每天都發生，到底一眾工程師們平日負責甚麼工作？趙善衡和梁健安表示，飛機工程師平日要制定機隊技術管理工作程序及機隊檢查的標準工作流程，並按法規變更作調整，亦要每日監控現役飛機的飛行數據，以處理突發故障及找出潛在問題作相應維護。

另一個重任，便是當公司決定購入新客機時，工程師要制定新飛機的規格，例如制定廚房及洗手間的規格、數量及位置，和決定座椅型號、安全帶款式。

試坐過多款飛機座椅 選出微挨後設計

以今次購入的10架A321neo為例，工程師早在飛機交付前兩至三年，便開始着手㨂選適合的座椅。快運今批A321neo的座位其中一個特別之處，便是座椅本身已微微向後傾斜，沒有加裝挨後調整角度的按鈕，可算少見。

趙善衡指，這款座椅是團隊試坐過多款飛機櫈後選出，設計配合了背部輪廓去作出調整，頭枕位置亦有一定承重，即使是無挨後設計，亦不會讓中短航班的乘客感到不適，十分符合快運的航線需要。

另一個快運A321neo的獨特設計，便是機尾兩個廁所由平常兩邊門對開的格局，改為在機尾其中一側相鄰的格局，加一邊的空間則留作機廚房之用，令空間更實用，更解決了兩邊同時有人出入時的尷尬情況。

香港快運（HK Express）行政總裁毛潔瓊表示，未來會會繼續擴充機隊、開設新航點及完善亞洲航班網絡。（資料圖片／鄭子峰攝）

CEO毛潔瓊：進一步擴充機隊至40架客機

今次接收的A321neo，是香港快運機隊的第39架客機，預計年底會擴展至40架。除A321neo外，快運機隊現時亦有A320ceo、A320neo及A320ceo客機。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，香港快運自去年3月接收首架A321neo後，於一年半多的時間內已增加10架同型號客機，發展迅速。隨着機隊擴充及增加新航點，香港快運每周的航班升降將增至超過800班。毛潔瓊又指，香港快運未來會會繼續擴充機隊、開設新航點及完善亞洲航班網絡。