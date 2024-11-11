情侶把兩子屍浸玻璃樽　兩童體內有可卡因　官斥不尊重死者囚9月

同居情侶搬離屯門唐樓單位時，留下兩個泡浸在玻璃瓶的男嬰屍，兩人事後被捕，並被控阻止屍體合理埋葬罪，兩人被捕後認兩嬰均是在女方在懷孕不足卅周時誕下，惟他們出生後已死去，兩人為想保住屍體，故把他們放入玻璃瓶用高濃度酒精浸著以作保存。兩人今(11日)在粉嶺法院認罪，庭上揭病理報告指兩男嬰的肝藏有可卡因，亦有報告指兩被告有吸毒情況。署理主任裁判官張志偉斥兩被告把兩男嬰製成用器皿裝好的樣本，對死者並不尊重，又指非法埋葬屍體，今執法人員難追查死因，或有機會是為了隱藏其他罪行，判二人各入獄9個月。



兩嬰分別於2022及2023年遭非法埋葬

男被告林梓漢(24歲，倉務員)，女被告周櫻鏵(22歲，公關)，兩人承認2項阻止埋葬屍體罪，指他們於2022年某日在天水圍廈村一間鐵皮屋，阻止埋葬一名男嬰的屍體；及2023年某日，在屯門美恆樓某室阻止埋葬一名男嬰的屍體。

屯門美恒大樓揭發雙嬰屍案，法醫為兩名男嬰驗屍後，探員檢走兩個懷疑涉案的玻璃樽。（陳浩然攝）

仵工舁走兩具嬰屍。（王譯揚攝）

屯門啓民徑35號美恒大樓C座一單位被揭發藏有兩具嬰屍，仵工3月8日將屍體舁送殮房。（王譯揚攝）

欠租被趕清潔工發現藏屍玻璃瓶

案情指，兩名被告原本租住屯門一唐樓單位，由於兩人欠租被要求搬走。業主今年3月5日找人清理時，清潔工在單位內發現兩個玻璃樽內有兩男嬰屍體，遂報警處理。

男被告指首男嬰疑流產

警方期後在油麻地拘捕兩名被告，兩人在警誡下承認，兩男嬰均為他們的孩子。男被告指約在2022年12月，女被告致電他稱在流血，他懷疑女被告流產，他回家後，女被告已把孩子排出，他未能確定孩子是生是死，但見他沒有反應，女被告則抱著孩子在哭。他便上網尋找保存屍體的方法，並發現用高濃度酒精可保存屍體，最後他們便把首名男嬰的屍體，用這方法儲放在玻璃瓶。

男被告指女被告覺未玩夠不想要孩子

約在2023年7月，女被告又發現再次懷孕，至同年12月，男被告指女被告覺得未玩夠，不想要這個孩子，遂想以服藥的方式把胎兒打掉，並已向朋友買了藥，男被告稱曾嘗試勸阻不果。女被告服藥後稱不適，在廁所誕下次子，他們並有用溫水為男嬰清洗。之後二人一同去買玻璃瓶，以同樣方法，用高濃度酒精浸著次子的屍體。兩人並把這兩個裝著嬰屍的玻璃瓶放在床下底。

女被告指因無錢懷孕未有看醫生

女被告指她誕下次子時，男嬰已即時死去。他稱男被告是兩嬰的父親，兩人因為無錢而無看醫生，她誕下首名男嬰時約懷胎6個月。她指男被告拒絕報警，因為男嬰已死，他怕會失去兒子的屍體，故提出保存屍體的方法，她也認為這是唯一可行的方法。他們後來搬家時亦帶同藏著大仔的屍體的玻璃瓶。

女被告指次子同樣是流產

她懷有第二名男嬰時，同樣因為沒錢而未有求醫，次子出生時她約懷胎4至5個月，她稱次子是流產的，並指是男被告拒召救護車，又指次子出生時已沒有溫度，故認為他出生時已死。她與男被告商討後，決定以同樣方式處理屍體。她沒有報警因不想男被告惹上麻煩。

病理報告指兩童並非孖生兒，兩童的肝臟均有可卡因，估計兩童約妊娠期26至28周，若他們出生後被帶到醫院處理，應可獲適當埋葬。

女被告指流產非必與吸毒有關

張官判刑指從兩名男嬰屍體的毒理報告顯示，他們的肝臟有可卡因成份，兩名被告的報告中亦提及兩人有吸毒情況，但女被告稱她流產並非必然與吸毒有關。

官指兩被告或為隱藏謀殺罪行犯案

張官指兩被告阻止埋葬屍體，有機會是為了隱藏其他罪行，包括謀殺。本案兩名被告將兩男嬰製成用器皿裝好的樣本，對死者並不尊重，此方式處理，亦令人無法得悉兩嬰的死因，執法部門亦難再追查，且二人涉夥同犯案，判二人各入獄9個月。

案件編號：FLCC533/2024