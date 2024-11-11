男女玻璃樽浸兩嬰屍 兩童體內有可卡因 官斥或為隱瞞罪行囚9月
撰文：郭顥添
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男女租客搬離屯門唐樓單位時，留下兩個泡浸在玻璃瓶的男嬰屍，兩人事後被捕，並被控阻止屍體合理埋葬罪，兩人今(11日)在粉嶺法院認罪，庭上揭病理報告指兩男嬰的肝藏有可卡因，亦有報告指兩被告有吸毒情況。署理主任裁判官張志偉斥兩被告把兩男嬰製成用器皿裝好的樣本，對死者並不尊重，又指他們阻止埋葬屍體，今執法人員難就死因追查，或有機會是為了隱藏其他罪行，包括謀殺，最終判二人入獄9個月。
兩嬰分別於2022及2023年遭非法埋葬
男被告林梓漢(24歲，倉務員)，女被告周櫻鏵(22歲，公關)，兩人承認2項阻止埋葬屍體罪，指他們於2022年某日在天水圍廈村一間鐵皮屋，阻止埋葬一名男嬰的屍體；及2023年某日，在屯門美恆樓某室阻止埋葬一名男嬰的屍體。
女被告指流產非必與吸毒有關
張官判刑指從兩名男嬰屍體的毒理報告顯示，他們的肝臟有可卡因成份，兩名被告的報告中亦提及兩人有吸毒情況，但女被告稱她流產並非必然與吸毒有關。
官指兩被告或為隱藏謀殺罪行犯案
張官指兩被告阻止埋葬屍體，有機會是為了隱藏其他罪行，包括謀殺。本案兩名被告將兩男嬰製成用器皿裝好的樣本，對死者並不尊重，此方式處理，亦令人無法得悉兩嬰的死因，執法部門亦難再追查，且二人涉夥同犯案，判二人各入獄9個月。
案件編號：FLCC533/2024
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