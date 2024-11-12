今日新聞8分鐘｜珠海越野車衝撞人群｜工傷奪命只罰9萬

桃芝風球｜天文台列發8號風球3大條件 關鍵在那北靠的30公里距離

強烈熱帶風暴桃芝今日（12日）內將移至本港東南約400公里，天文台指隨著桃芝明日（13日）靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，區內風力會逐漸增強，天文台會考慮在明日日間改發3號風球。天文台預測桃芝在星期四（14日）早上於本港以南200公里左右掠過，會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。

天文台預測桃芝按近香港時料維持強烈熱帶風暴級，但屬下限；至於風力，周四初時離岸及高地達8級，8級為烈風，但預測只出現在離岸及高地，本港一般地區吹東至東北風5至6級；至於烈風圈（風速超過每小時33海浬）與珠江口的距離，按今日資料，烈風圈半徑為166.7公里，而預測桃芝會於本港以南200公里左右掠過，是否要發出8號風球，關鍵在於桃芝會否再向北靠近30公里，令烈風圈覆蓋本港。

元朗日式燒肉店冒煙 濃煙湧出店外 初步疑電磁爐故障肇禍

元朗發生涉及食肆火警。11日晚上10時許，一間位於元朗教育路43號地下的日式燒肉店，據報突然冒煙。消防接報趕至現場，發現店內有大量濃煙湧出，立即派煙帽隊人員進入店內搜索，所幸店內所有人士已經疏散離開，事件中無人受傷。

昂船洲公眾貨物裝卸區清潔男工墮海 消防救起 昏迷送院搶救不治

今日（12日）上午8時45分，警方接獲報案指，青衣昂運路昂船洲公眾貨物裝卸區4號停泊位有一名男工人懷疑墮海。消防其後在對開海面發現事主載浮載沉，昏迷不醒，將他救起送往昂船洲碼頭，其後再由救護車轉送瑪嘉烈醫院搶救，惜最終不治。警方正調查事發經過，死因有待驗屍後確定。

水泉澳邨幼稚園被擲載不明液體玻璃樽 警列刑毀圍封調查追緝一漢

今日（12日）早上7時40分，警方接報指，沙田水泉澳邨修泉樓地下一間幼稚園門柄及門前植物有損毀，地上遺有玻璃樽碎片，職員懷疑有人用玻璃樽裝腐蝕性液體擲向幼稚園。大批軍裝及便衣警員趕抵現場，圍封幼稚園調查。

現場可見，地上液體呈黃色，大量玻璃碎片遺在地上，經初步調查，懷疑為化學液體，稍後將會送去化驗。另外，大門門柄出現凹陷，門前一棵植物同被波及。警方在場向幼稚園清潔女工錄取口供。

珠海體育中心越野車撞人｜目擊者：直接衝向人群 圍著中心轉幾圈

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，多名傷者倒地。官方通報指，涉事62歲男司機被捕。內媒指，大量傷者被送往4家醫院救治，僅其中一家醫院已經接收20多名傷者。

內媒《新湖南》報道指，一名目擊者稱，肇事車輛直接衝向散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」

棚工墮斃僱主罰$9萬分7年半付 家屬：算係罰咩？工權會要求上訴

本港在本月5至9日短短5天內，發生3宗奪命工業意外。工業傷亡權益會今日（12日）召開記者會，希望喚起各界關注，改善工作環境安全。近日3名離世工人中，有一人為棚架工人，今次已非首次有棚工墮樓喪生。兩年前一名棚工墮斃，僱主違反3項職安健條例罪成，僅罰款9萬元，更可分90期共7年半付款，死者家屬指判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」工權會要求勞工處及律政司就判罰過輕的個案提出上訴，以彰顯公義。

珠海航展開幕進行多場表演 國產第5代隱型戰機殲-35A首亮相

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）今日（12日）起一連6日在珠海舉行。

本次航展中，殲-35A、殲-20、殲-15T，以及「九天」無人機等中國先進戰機將集體亮相；俄羅斯隱型戰機蘇-57也會帶來中國首秀。此外，中國海軍陸戰隊員將首次出現在航展，帶來訓練演示。

夏寶龍講話｜李家超以拍戲喻社會發展：政府寫劇本 主角是工商界

香港部分官員及29位工商界上周五到深圳出席由中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍主持的香港工商界人士座談會，夏提出工商界、企業家是經濟發展主力軍。特首李家超今日（12日）表示，港府新一份《施政報告》繪就施政藍圖、提出方向、凝聚社會共識，政府搭檯寫好劇本，但演好戲靠社會各界，主角是工商界、企業家，表示工商界、企業界不是旁觀者，不是評論員，需要主動作為、坐言起行。

至於本港工商界具體可以如何配合？李家超只強調，感謝夏寶龍對香港未來發展指明路徑、提出方向，特區會履行好當家人職責主動作為；工商界尤其企業家有實力、經驗、人脈網絡，是推動發展主力軍；社會各界當好同行者、作為積極參與者、貢獻者為未來作出實際行動。

投資騙案急增24% 地產文員現身親述如何跌入騙徒陷阱騙走23萬

地產公司文員K小姐9月經Facebook收到一名男子訊息，稱因要來港工作而需租樓，「擊中」K小姐搵生意心態。該男子向K小姐傳送生活照，與她混熟，雙方又使用錄音訊息及WhatsApp Call溝通，取得她信任。

這名男子後來向她表示在虛擬貨幣公司工作，向她推銷投資虛擬貨幣。一開始她存款2萬元到投資帳户，獲利5、6萬元，吸引她加碼投資，帳户一度顯示她獲利數十萬。到想提款時，客服便以有職員涉嫌犯法為由拒絕，更要求她繳付一筆保證金，否則便會有司法人員上門蒐證，她始知受騙，23萬元凍過水。她其實有懷疑，曾上網核對方資料，確認其所屬公司真實性，令她確信無疑。

大熊貓BB｜細佬躲牆角自娛 盈盈叼起放懷中 網民：好似夾公仔咁

大熊貓龍鳳胎BB繼續在母親盈盈呵護下暴風式成長。海洋公園今日（11日）在社交平台發布最新影片，拍得盈盈叼起細佬，再抱著牠不停舔舐，再次展現母愛。而盈盈叼起細佬之時，細佬亦沒有掙扎，十足一隻大熊貓公仔。不少網民大讚母子可愛，有網民則打趣說：「好得意呀，好似夾公仔咁。」

另一邊廂，正交由工作人員的照料的家姐，則被拍到倒在工作人員懷內的一幕，期間家姐「口擘擘」，未知想表達甚麼呢？有網民則代為「配音」，「放開我呀， 我要落地玩」，十分淘氣。