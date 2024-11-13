今日新聞8分鐘｜印尼賊圖搶錢被撳地｜大亞灣核電爆炸？謠言！

桃芝風球｜天文台改8號風球要看烈風區大小 預測或覆蓋香港南端

熱帶氣旋桃芝今日（13日）凌晨稍為減弱為熱帶風暴，天文台預告下午2時40分改發3號風球。最新預測移動路徑圖顯示，料桃芝明早（14日，星期四）8時在天文台尖沙咀總部正南160公里掠過，其時仍為熱帶風暴。

天文台今早表示會視乎桃芝明早的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。根據天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告資料，在今早9時，桃芝的烈風圈（風速超過每小時33海浬／61公里）半徑約140公里（75海浬）。天文台距香港南端的蒲台島約17公里，若桃芝烈風圈不再縮小，烈風圈外緣可能擦過香港南端。天文台今早更新風力預測，料今晚離岸及高地風力間中達8級，即烈風程度，較昨日（12日）預測吹7級（強風程度）為高。

太子女子過路捱七人車撞 昏迷送院治理 司機涉危駕被捕

太子發生交通意外。今日（13日）上午8時27分，一名62歲姓陳女子在界限街與楓樹街交界，遭一輛七人車撞到。據報事主昏迷地，救援人員趕至現場，她一度回復清醒，惟由救護車送往伊利沙伯醫院時昏迷。經初步調查，61歲姓朱男七人車司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。

大埔圓崗休憩處驚現人類骸骨 警到場調查檢走證物

大埔發現疑似骸骨。今日（12日）下午1時42分，警方接獲一名男途人報案指，在大埔圓崗休憩處山坡草叢，發現疑為人骨的物體。

警員接報趕至，圍封現場搜證及調查，其後帶走多袋證物，經初步調查後，相信骸骨屬於一名男子。案件列作「發現人類骸骨」，交由大埔刑事調查小隊第六隊跟進。據了解，有頭骨於現場泥土露出，其後被人發現。警方會檢走相關骸骨作進一步化驗。消息稱，死者為一名64歲姓何男子，早在2021年已失蹤，懷疑他在上址自縊，至今日始被發現。

大角咀工廈火槍疑爆炸噴火球 男子多處燒傷負傷返家 侄報警送院

大角咀發生壓縮氣樽爆炸意外。今日（12日）晚上約8時41分，警方接獲報案，指一名50餘歲男子在櫸樹街華源工業大廈單位內，使用火槍工作時，突然冒出火球。男子走避不及，面部、雙手、腳及背部均被燒傷。男子負傷返回深水埗住所，其侄兒見狀代為報警。

救護員到場後，將事主送往明愛醫院治理，及後認為事主傷勢嚴重，再轉送至瑪嘉烈醫院一級創傷中心，及後再轉至伊利沙伯醫院留醫。警員到場調查，將案件暫列「有人意外受傷」處理。

觀塘裕民坊專線小巴撞七人車 揭小巴司機酒駕超標近2倍被捕

今日（13日）早上8時53分，警方接報指，觀塘裕民坊公共交通交匯處一輛綠色專線小巴懷疑切線埋站時，撞向一輛七人車，幸意外中無人受傷。警員接報到場，發現該名70歲姓黃小巴男司機身上有酒氣。現場消息指，司機經酒精呼氣測試一度錄得約60微克，超標近2倍，警方以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕，案件交由東九龍總區交通意外調查隊第五隊跟進。今次已是近4個月來，第3名駕駛公共交通工具司機因酒駕被捕。

尖沙咀Tesla衝路障 司機棄車扮路人終落網 警檢假鈔他人身份證

今晚（12日）約9時半，尖沙咀一輛Tesla私家車衝路障，未幾被警員截獲。涉事非華裔男司機一度棄車而逃，並在附近流連「扮無辜」裝作路人，警員翻看天眼「追鏡」，比對衣著特徵下，當場逮捕男司機，一名乘客則逃去無蹤。警方在車上檢獲假鈔及他人身份證。由於司機未能提供車主身份，被警方以涉嫌偷車等罪拘捕。

網傳「大亞灣發電廠爆炸？」 中電：一切正常 保安局：純屬謠言

周二（12日）深夜網上討論區有網民發出題為「大亞灣發電廠爆炸？」帖文，並附上有橙紅色煙霧相片，引發熱烈討論，不過多數留言的網民都不相信大亞灣核電廠發生事故。佔有核電廠25%股權的中華電力回覆查詢表示，相中並非大亞灣核電廠，指核電廠「一切正常」。

保安局發言人今日（13日）澄清，並無收到內地相關機構的通報，經與廣東省核應急委員會辦公室查證後，確認核電站運作正常，有關消息毫無事實根據，純屬謠言，呼籲市民切勿輕信任何謠言。

有片｜觀塘圖搶$50萬現金 印尼賊被撳地哀嚎 多疊金牛散落一地

觀塘昨午（12日）發生搶劫案，一名男子在銀行將50萬元支票兌換成現金後，懷疑被一名可疑人士尾隨，男事主走到鴻圖道37號鴻泰工業大廈，被另一名男賊衝出企圖搶錢。事主與男賊糾纏並推跌及制服對方，由大廈保安協助報警，另一疑人則逃去無蹤。警員到場拘捕涉案印尼籍男賊，並正追緝另外一男一女疑犯。據了解，事主是一間電器公司的職員，事件中他幸無損失。

有網上影片見到，當時男疑犯在鴻泰工業大廈地下大堂，被一名男子制服在地，其間曾被人拳打，又遭壓至大叫「唔好打我呀！」多疊1,000元鈔票散落地上。其後有其他人協助按住疑犯，並有人拿起一疊鈔票點算。

珠海車撞人35死43傷｜「暴走團」再獲關注 珠海各區開始禁廣場舞

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，官方通報指涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。

值得關注的是，事發影片中可以看到不少在操場上的傷者和民眾穿著統一的制服，有網民指出是珠海當地的「暴走團」。據了解，「暴走團」通常會有一個帶著旗子的領隊，後面跟著穿著統一服裝的人，組成者多為中老年女性，會放著大聲的音樂，步伐整齊的一起前進，由於規模龐大時常無視交通規則，近幾年時常被檢討，有內地網民稱是繼廣場舞後最令人困擾的健身方式。

巴士加價｜消息：城巴申請加價約9.5% 加幅較九巴高3個百分點

運輸署正審批三間專營巴士公司加價申請，《香港01》早前報道九巴申請加價6.5%，消息指城巴亦申請加價，加幅達約9.5%，較九巴高3個百分點，新大嶼山巴士申請加價逾6%，較去年申請幅度低。翻查資料，城巴兩個專營權去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口總共有約140萬元，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，消息指加幅有望抵銷1%至1.5%；至於九巴的「基金」餘額較多，有望壓低2%至3%加幅。

有立法會議員批評城巴沒有提供月票，但加幅高於有提供月票的九巴，質疑做法不公道。亦有議員認為巴士公司每次申請加價有如「開天殺價落地還錢」，希望巴士公司提供更多優惠，改善車站設施及乘車體驗，才令市民較易接受加價。

積金易｜強積金供款被消失 狄志遠斥非用家問題 憂損勞資關係

積金局今年6月推出積金易平台，整合所有強積金行政程序，暫時有五間強積金受托人公司加入平台。新思維立法會議員狄志遠今日（13日）與僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題多，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，狄志遠稱苦主有萬人。

對於積金局早前回應稱，積金易平台問題主要源於受托人員工未完全掌握系統操作，狄志遠不認同說法，他認為所有服務提供方應主動提供培訓，積金易有責任確保承辦商正確使用。他續說，使用者不會使用並非問題本質，這次屬於系統和流程的問題，而積金局既然委託積金易公司，就要有強有力監察，若委託之後「乜都唔理」，不是負責任部門的作風。

挑戰Costco政策底線？美國民眾將22年舊電視送回店舖要求退款

很多商店都會向顧客提供退貨保障，在產品出售一定時間內為顧客退款。而在美國就有民眾將一部用了22年的舊電視拿回去Costco要求退款，結果成為討論話題。