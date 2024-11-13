中大榮譽博士頒授典禮 段崇智任內最後一次：好開心好興奮
撰文：吳綽詩
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中大今（13日）舉行榮譽博士頒授典禮，明年1月將卸任的校長段崇智出席儀式。典禮後，問及最後一次以校長身份出席典禮有何感受，他表示：「好開心，這些榮譽博士全部在其領域具江湖地位，他們成為中大校友，好開心、好興奮。」
4名榮譽博士為鄧小華、曹文凱、Nancy Rothwell及唐家成，學位由校董會主席查逸超頒授。
段崇智將於明年1月卸任，由盧煜明接手，段明天（14日）將最後一次出席畢業典禮。段崇智早前腳患未好，今日出席榮譽博士頒授典禮時，在後台仍需要持拐杖輔助走路。
被問到最後一次以校長身份出席典禮有何感受，段崇智表示：「好開心，真係好開心。這些榮譽博士全部在其領域具江湖地位，他們成為中大校友，好開心、好興奮。」
前年中大換校徽風波，引發大學管理層與校董會之間爭端。典禮上，段崇智恭請校董會主席查逸超頒授榮譽學位，兩人有對視、點頭微笑。
4名獲頒榮譽博士為鄧小華、曹文凱、Nancy Rothwell及唐家成。除了筆名為「殘雪」的中國當代著名小說家及文學評論家鄧小華，其餘3人均有出席。
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