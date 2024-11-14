桃芝風球｜港鐵列車及輕鐵頭班車起維持有限度服務

八號烈風或暴風信號現正生效。港鐵列車及輕鐵今日（14日）將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。然而，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車及輕鐵可能在未有預先通知的情況下暫停。另外，機場快綫市區預辦登機服務已暫停服務，直至另行通知。



港鐵服務安排如下：

荃灣綫：10 分鐘一班

觀塘綫：10 分鐘一班

港島綫：10 分鐘一班

南港島綫：10 分鐘一班

將軍澳綫 ：

北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班

東涌綫：10 分鐘一班

迪士尼綫：20分鐘一班

機場快綫：10 分鐘一班

東鐵綫：

金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

屯馬綫 ：10分鐘一班

輕鐵 ：15-20分鐘一班 (路線614及615服務暫停)

港鐵巴士：服務暫停

高速鐵路(香港段) ：維持正常服務