桃芝風球｜家長趁子女放風假北上親子遊　料花數百元買文具嘗小吃

熱帶氣旋桃芝今早（14日）在本港附近掠過後漸減弱，天文台於上午改發3號風球後，打工仔賺風假無望要上班，但有大批學童開開心心「放風假」。不少市民趁小朋友「放風假」，安排北上親子一日遊，有家長預算花數百元買文具給子女，兼探索小吃。另有市民一度憂心颱風影響深圳之旅，慶幸行程未受影響；也有人專程提早出門北上種牙，避開出行人潮。



天文台改發3號風球後，不少家長帶同賺了一天颱風假的學童子女北上親子遊。(洪芷菁攝)

平時一兩個月北上一次的陳小姐，打算北上剪髮及修眉，亦會帶就讀小學二年級的女兒到東門逛百貨公司。(洪芷菁攝)

多家長趁放風假帶子女北上一日遊

今早接近中午時分，香園圍口岸陸續出現北上人潮，當中有不少家長趁小朋友「放風假」，一起北上親子遊。平時隔一、兩個月北上一次的陳小姐，打算北上剪髮及修眉，亦帶同讀小學二年級的女兒同行，到東門逛百貨公司。對於「放風假」，女兒笑言開心，因為可以到筍崗玩具城購買每本1元人民幣的筆記簿、安靜書及繪本等。

陳小姐就讀小學二年級的女兒表示，對於「放風假」笑言開心，因為可以到筍崗玩具城購買文具、書本等。(洪芷菁攝)

同樣把握「風假」帶小朋友北上的鮑小姐表示：「喺屋企都冇咩做，出面又落雨，咁咪上去（深圳）食嘢。」她打算帶就讀小學的兒子，在蓮塘口岸附近的「生活社區」逛街及探索許多小吃，預算花費數百元。對於放假北上，兒子表示雖然感到開心，但他稱其實「鍾意返學」。家長稱兒子喜歡美食，例如深圳的羊肉粉，味道較香港的正宗。

憂颱風延誤4日3夜深圳之旅

另外，市民張先生計劃到南山遊玩4日3夜，並在一個月前預訂了酒店二人房，每晚約400多元。他表示：「如果今日上唔到去，就嘥咗一日囉。」，並指昨晚擔心8號風球會影響行程，於今早留意廣播，得知10時20分會改發3號風球，故趁早於沙田B8巴士站乘坐第一班車前往口岸。他稱，會在南山「周圍食」之餘，亦會參觀天后廟及博物館等。

專程北上種牙 趁改發3號波前提早出門避人潮

除了吃喝玩樂，亦有市民專程北上種牙。丁先生表示，打算到崗廈一間牙科診所種4顆牙，預算兩萬多元。他稱留意到天文台預告10時多會改發三號波，故趁早在出行人流較少的時候，乘坐B7巴士前往口岸，「唔駛逼。」而沿路交通較平時更暢順。