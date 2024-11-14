防止虐待兒童會接逾千宗舉報　17%涉虐兒　七成懷疑施虐者是家人

防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2023/24 年度接到1,059 宗熱線舉報及諮詢，當中185宗、即17%為懷疑虐兒個案，該會提到，《強制舉報虐待兒童條例草案》審議工作促使專業人士的舉報有所上升，由上年度80宗、佔6%升至本年度的183 宗、佔17%，由此可見專業人士、公眾及鄰居在保護兒童方面角色也十分重要。

然而，在185宗懷疑虐兒個案中涉及的211 名懷疑施虐者，七成都是家庭成員，當中32%是母親、23%為父親，更有11%涉及父母二人。防止虐待兒童會指，涉家庭成員施虐個案，受虐兒童可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得內向，最深遠的影響是缺乏安全感,以致自信心及自我形象低落，對自身價值產生懷疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。



防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2023/24 年度接到1,059 宗熱線舉報及諮詢，當中185宗、即17%為懷疑虐兒個案。（防止虐待兒童會提供）