中大畢業生聯署要求補辦畢業禮　校內終肯周日重辦

熱帶氣旋桃芝昨晚至今早（13至14日）10時20分為港帶來8號風球，中文大學昨晚公布原定今日上午於百萬大道舉行的畢業禮取消，不設補辦，預料有5,000名學生受影響。有畢業生發起聯署，要求校方擇期補辦畢業禮，即廣獲響應。中大今日下午5時許宣布，將於下周日（17日）重辦畢業禮。



中大突然取消畢業禮，有畢業生發起聯署，要求校方擇期補辦大會畢業禮，各書院協調補辦書院畢業禮。今日有大批畢業生與親友，如期回到中大，在百萬大道為自己辦畢業禮，戴着四方帽拍攝。現場有學生舉牌，呼籲畢業生響應聯署，要求補辦畢業禮，代表學生稱已有逾千人參與聯署。

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中大下午5時許公布，今早（14日）8號颱風信號解除後，校方隨即委託註冊結構工程師重新檢查在「林蔭大道」搭建的大型畢業典禮帳篷，並確認帳篷在是次颱風後仍然安全穩固，適合使用。

校方稱，大學在考慮包括場地安全及其他相關因素，並徵詢各書院意見後，今天因颱風原因未能舉行的大學畢業典禮，以及其他六所書院畢業禮，將會延期至下周日（17 日）舉行。

位於中大校園的百萬大道搭起了大帳篷，原本是作為畢業典禮舉行地點。（洪芷菁攝）

校方表示，所有已登記於11月14日出席大學畢業典禮的畢業生，可以憑今日的電子入場券於林蔭大道出席典禮。校方表示，視乎當天林蔭大道帳篷內的座位使用情況，已經登記的親友，亦可憑今日的電子入場券出席典禮，先到先得；未能入場的親友，可於原本安排觀賞直播的場地繼續收看直播畢業典禮。