今日新聞8分鐘｜扶梯男失平衡釀人撞人｜屠龍小隊主謀重囚23年

風球桃芝｜天文台發港史上最遲8號風球 料周四離岸高地吹9級烈風

颱帶風暴「桃芝」正靠近香港，天文台已宣布今晚（13日）11時10分改發8號風球，並會至少維持至明早（14日）10時，意味着「桃芝」將超越52年前、1972年颱帶氣旋「柏美娜」，成為香港有紀錄以來最遲的8號風球，也是本港史上第四個11月發出的8號風球。

天文台表示，按照現時預測路徑，桃芝會在明早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，天文台最新預測明日吹6至8級東至東北風，初時離岸及高地更達到9級烈風，即平均風速達每小時76至87公里。

桃芝風球｜改發3號上班了 「沒期望」公務員：多睡兩小時當賺咗

熱帶氣旋桃芝今早（14日）在本港以南略過，隨着桃芝減弱，8號風球於10時20分改為3號風球。早上約九時半，8號風球仍生效，港鐵金鐘站已有市民準備上班。帶公務員提早出門上班，笑言對今個風無期望，多睡兩小時已當「賺咗」。

中大畢業禮取消 百萬大道雨下人不減 畢業生舉牌籲響聯署促補辦

桃芝逼港，原定今日（14日）上午在中大百萬大道舉行的中大畢業禮取消，料有5000學生受影響。下午，有不少畢業生及家長仍到現場，在雨中拍照紀念。有畢業生稱感失望，另有學生在百萬大道附近舉牌，要求校方擇日補辦畢業禮。

沙田幼稚園遭趁風撬窗爆竊失現金 警到場調查

今日（14日）上午11時02分，警方接獲報案指沙田禾輋邨一間幼稚園，校長室的窗戶被撬開，有財物失竊。警員到場調查，經初步點算約6600元現金不翼而飛。

警車灣仔萬茂里轉彎撞人 外籍女手傷送院治理

灣仔發生警車撞人意外。今日（14日）下午2時許，一輛警車沿萬茂里行駛，途至皇后大道東交界準備左轉時，右邊車身意外撞倒一名女途人。

34歲外籍女事主手肘擦傷，幸無大礙，由救護車送往律敦治醫院治理。警方現正調查意外原因。

港鐵長沙灣站扶手電梯意外 男子疑失平衡「骨牌式」撞人釀4傷

港鐵長沙灣站周三（13日）發生扶手電梯意外。事發晚上10時許，長沙灣站一條連接大堂及月台的扶手電梯，一名男子在電梯上懷疑失平衡，從梯級上失足滾落，如骨牌般壓倒後方乘客，有3名女途人被波及撞倒受傷。救護員接報趕至為傷者治理。警方將案件列作「有人意外受傷」。

屠龍小隊案．判刑｜吳智鴻囚23年10月 官斥惡毒不理人死活

屠龍小隊與一個無名小隊，涉嫌串謀在2019年12月8日在鬧市放炸彈，計劃並包括派槍手亂槍掃射，盡殺警員，然後「執警槍」。警方及時在大行動前的清晨拘捕多人，計劃最終告吹。控方首次引用《反恐條例》起訴，案中7名被告，今（14日）在高院接受判刑。法官張慧玲判認罪6被告囚5年10月至23年10月不等，其中兩名小隊隊長黃振強及吳智鴻，分別入獄13年半及23年10個月，認罪的「槍手」蘇偉軒，判囚12年，污點證人彭軍壕囚10年。不認罪的賴振邦則判囚10年10個月。

張官判刑指，涉案「12.8計劃」非即興，而是經過周詳的計劃，當中涉及不同人物任不同角色，行動針對警員和政府，不理他人死活，惡毒之處非筆墨所能形容。

葵涌道客貨車疑切線扭軚失控 翻側橫亘路中 司機一度被困

今日（14日）下午約3時05分，葵涌道近清麗苑發生交通意外，一輛客貨車往九龍方向駛至上址，懷疑切線時扭軚失控，車輛翻側橫亘路中心，途經駕駛者發現後協助報警。

客貨車26歲姓陳男司機一度被困，其後自行解困，意外中所幸沒有人受傷。

尖沙咀住宅疑遭縱火 一男子昏迷送院搶救 身體疑燒傷及熏黑

尖沙咀周四（14日）凌晨發生懷疑縱火案。現場為赫德道一住宅單位，據報突然有濃煙冒出，消防破門後救出一名男子，昏迷不醒，一度沒有呼吸。據知消防在現場起獲助燃劑，火警起因有可疑，警方接手暫列作縱火案調查，暫未有人被捕。涉事男子經送院搶救後，據悉已恢復呼吸脈搏，情況危殆。

山東19歲哥哥輟學打工照顧妹妹 舅舅：父母爺爺3年間相繼離世

近期，山東一名19歲男生發影片稱，父母患癌雙雙去世，他因為放心不下還在上小學妹妹，便輟學去打工全心照顧。影片引發網民關注，有網民心疼兄妹二人，希望他們好好生活，感歎哥哥年紀小小便背上了家庭的重擔，希望他能完成學業。

有片｜新疆沙漠發現瀕危物種長耳跳鼠 網民驚訝似足比卡超

《央視新聞》報道，新疆塔克拉瑪干沙漠的綠色阻沙防護帶各類植被長勢良好，引來了一批野生動物，包括長耳跳鼠，赤狐，鵝喉羚等等。