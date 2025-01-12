青年運動量｜調查指受訪青年平均每周運動2.2次　三分二低於平均

世界衞生組織建議青年平均每星期進行150分鐘或以上的中度至劇烈強度的體能運動，MWYO青年辦公室聯同青年協會去年底發表《在職青年運動狀況研究報告》，發現在職青年每周運動2.2次，有逾六成半（65.4%）更低於平均次數；逾五成半（56.4%）在職青年運動的主要原因是控制體重、減肥、健美。



報告指在職青年較多認同更多運動場地和方便的設施能鼓勵其進行更多運動，建議更多學校於非上課時段開放場地設施予公眾使用 ；提高企業為僱員提供運動友善措施的誘因； 提升青年對運動的技術和興趣，盡早培養運動習慣。



MWYO青年辦公室聯同青年協會去年底發表《在職青年運動狀況研究報告》。

在職青年每周平均只運動2.2次

調查於2024年3月至5月通過網上問卷，合共收到462份有效問卷，並於2024年7月至8月合共訪問了18位在職青年和5位僱主，探討在職青年運動的動機及阻滯，並提供針對在職青年的運動普及化措施，編寫成《在職青年運動狀況研究報告》。

在職青年在受訪前一個月內，平均每周進行過2.2次30分鐘或以上的運動。其中有逾六成半（65.4%）的受訪在職青年低於平均次數，更有近兩成（18.6%）是完全沒有進行過30分鐘或以上的運動，反映大部分青年未能持之以恆並規律地參與體育活動。

運動主要為了控制體重

在職青年參與運動的主要原因是控制體重、減肥、健美（56.4%），其次是強身健體、防病治病（36.4%）和紓緩工作壓力（36.1%）。只有四分一在職青年能達成心目中理想的運動次數（25.1%），其餘四分三未能達成的則認為「身心疲勞」（69.4%）和「工時／通勤太長」（67.6%）是最大的阻礙。

研究顯示，不論在職青年的工作時間長短、從屬何等社經背景，若他們在閒暇時間會主動參與體育活動，其運動量平均比選擇其他活動的多（如使用電子產品或與朋友聚會等）。另外，如他們選擇的運動項目能夠較方便進行，並且能夠在運動中找到樂趣，亦會有較高運動量。有在社交平台或者有與朋友交流運動資訊的在職青年，其每周運動次數有顯著提升。

公司有否提供運動友善措施，對在職青年的實際運動次數未有構成顯著影響。報告指是因為這些措施在推動的過程仍面對不少挑戰，例如須適應工種性質、公司的規模大小，以及有否結合公司文化的支持，本地企業（尤其是中小企）更未必有足夠資源向僱員提供運動友善措施。

MWYO青年辦公室聯同青年協會去年底發表《在職青年運動狀況研究報告》。

開放學校運動設施及彈性工作時間或能帶動青年參與更多運動

研究亦探討不同政策措施如何鼓勵在職青年進行更多運動，以最高5分為非常認同，受訪在職青年心目中最有效的政策是「學校、私人會所開放更多運動設施、場地」，平均分為4.4分，由於學校和會所普遍位處社區和居所附近，普遍能鼓勵他們進行更多運動；而「政府給予嘉許」（如累積一定運動量以換取消費券購買運動產品／會籍的措施）則緊隨其後，平均分為4.3分，報告指說明經濟誘因普遍能夠吸引受訪在職青年嘗試參與更多運動。

有關公司政策措施，受訪青年表示彈性安排上班時間是最理想的措施（4.6分），表明普遍認同彈性工作時間是促進運動的一種方式。其次是提供體育課程／活動（4.3分）和添置體育器材（4.2分）。

負責研究的MWYO青年辦公室助理研究員游沛翀表示，希望各持份者互相配合，以場地供應、建立朋輩網絡，以及培養恆久運動習慣三個方向為目標，改善在職青年普遍欠缺運動的情況。

重點建議如下：

建議一：鼓勵學校於非上課時段開放場地設施予公眾使用

建議二：加強企業參與運動友善認證的誘因

建議三：調整社交平台的互動策略，並加強宣傳鼓勵公眾運動的應用程式

建議四：善用科技提升中學體育科評核效能和運動多樣性