消委會．無葉風扇｜momax加熱速度6.8分鐘最慢　寶康達涼風表現差

近年無葉風扇愈見普及，不論是炎夏或寒冬，冷暖無葉風扇一年四季都可使用，部份更具備淨化空氣功能，究竟它們的表現又是如何呢？消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試結果發現，momax加熱速度為各樣本最慢，需時達6.8分鐘，較最快的樣本慢5分鐘，其熱力均勻度及涼風送風量亦較為遜色。

而寶康達每瓦特每分鐘可產生的送風量最低，每分鐘只有5.4立方米涼風，與最高樣的樣本相差3.8倍，其涼風的能源效率表現同樣最低。至於其熱力均勻度與momax同樣是較為遜色。



消委會合共測試11款具備暖風及涼風功能的無葉風扇，售價介乎699元至6,988元，各樣本暖風功能的額定功率為1,300瓦特至2,200瓦特，涼風功能的額定功率則由23瓦特至40瓦特。當中6款樣本隨機附送HEPA過濾器，聲稱可同時淨化空氣。

各樣本加熱速度差由1.8分鐘至6.8分鐘不等

消委會發現，樣本間的加熱速度差異頗大，由1.8分鐘至6.8分鐘不等，其中LG及momax量得的加熱時間超過6分鐘，後者更是所有樣本中最慢。而消委會於2016年曾測試15款傳統暖風機，當時量得的加熱時間由15秒至3分鐘不等，當中10款樣本加熱時間為1分鐘或以下，即加熱速度普遍相比無葉風扇快。

momax、寶康達熱力均勻度較遜色 飛利浦暖風耗電量最高

消委會人員並將15個溫度感應器安裝在啞黑色的木板上，分別以距離0.5米及1米量度，量度木板中不同位置的溫度，以計算樣本平均最高的暖風溫度。測試發現，momax及寶康達於0.5米的距離時，其最高與最低的溫度升幅差異分別達約20K及24K，即熱力均勻度較為遜色。

消委會並測試了暖風耗電量，其中德國寶量得的暖風耗電量，在香港電壓220伏特下量得的耗電量為1,850瓦特，稍高於其額定輸入功率的1,850瓦特，其餘樣本測試的表現均較額定功率的為低。而暖風耗電量最高的樣本為飛利浦。

寶康達不設風速檔 送風量較最高樣本相差近3.8倍

至於涼風表現方面，各樣本量得的送風量介乎每分鐘5.4立方米至25.8立方米，最高與最低相差近3.8倍。當中又以家の逸、普樂氏及寶康達的送風量則較低，每分鐘只有10立方米或以下，分別為9.7、10.0及5.4方立米。

而涼風的能源效率表現亦相當參差，結果顯示樣本每瓦特可產生的送風量，由每分鐘0.19立方米至0.86立方米不等。其中momax、普樂氏及寶康達較低，每瓦特每分鐘可產生的送風量，分別只有0.39、0.37及0.19立方米。而寶康達更不設可調校涼風的風速檔。

LG待機耗電量最高 普樂氏啟動涼風及暖風功能時出噪音

另外，各樣本在沒有連接無線網絡下量得的待機耗電量，介乎0.16至1.46瓦特。若按此推算，待機30日的消耗約 0.1度電至1.1度電，其中LG待機的耗電量最高。消委會並發現，可透過手機APP遙距操控的樣本，沒有連接無線網絡時的耗電量較低，建議用戶需要遙距操控無葉風扇時，才連接無線網絡，以免浪費電力。

消委會亦測試樣本啟動涼風及暖風功能時發出的噪音，結果顯示普樂氏表現較遜色，建議用戶可將風速調低，以減低噪音。