人力推算｜政府鼓勵年輕人大灣區就業　孫玉菡稱未見政策矛盾

勞福局昨（14日）公布2023年人力推算報告，預計2028年將缺18萬人力，其中熟練技術人員短缺達6萬至6.5萬。勞福局長孫玉菡今（15日）早在電台表示，本港面對人口老化，加上年輕人就讀專上教育的趨勢，他們未必願意做技工，因此需要外勞填補缺口，但強調本地培訓是關鍵。



報告亦推算非技術工人2028年短缺，孫玉菡指現有的優化補充勞工計劃，已基本上覆蓋26個工種，行業可按其需要提出申請。他表示相關計劃運作兩年後，會適時檢討。



孫玉菡指人力推算重要找出邊向及趨勢。（歐嘉樂攝）

施政報告提及輸入熟練技工，預料有1萬名、目標35歲或以下。孫玉菡今（15日）早在電台節目表示，本地年輕人學歷提高，大多都有就讀專上教育，故不願從事技工。他指本地培訓是關鍵，未來要想辦法令更多年輕人願意入行，又稱外勞只是填補缺口，強調本地就業優先，處理問題要「穩中求進」。

至於非技術工人亦出現短缺，他表示現有的優化補充勞工計劃已涵蓋26個工種，行業可按其需要提出申請。他表示相關計劃運作兩年後，會適時檢討。

他續道，過去兩年各項輸入人才計劃成功令勞動人口增加，但同時有港人退休或離開香港，形容人力市場是「一加一減」。對於是否仍有空間釋放65歲以上勞動力，他表示「最終工作與否都是個人選擇，但政府可做的是提供便利。」

被問到政府鼓勵年輕人到大灣區就業，會否與勞動人力不足有矛盾，他回應道，這些人力都會流轉回港，有助推動香港成為國際大都會，「兩者之間看不到有予盾。」

勞聯立法會議員林振昇。（資料圖片/黃浩謙攝）

勞聯議員：輸入人力應控制速度和數量

立法會人力事務委員會主席、勞聯立法會議員林振昇在同一節目表示，期望政府在統計各行業人力需求時做得更精細，速度和數量都應控制。他指，最近私人發展商減慢工程，影響人力需要。他又說，如果統計數字反映部分工種已有足夠人手，應該適時調整，未必再需要輸入外勞。他建議政府在本地培訓上訂立目標，推動職專教育，「不只靠外勞，多管齊下。」

另外，在女性勞動人口方面，他指25至54歲女性的參與率只有七成，對比澳洲及新加坡的八成或以上參與率低。他期望政府透過增加在校課後託管服務、企業彈性上班安排等，吸引更多女性投入職場。

報告亦提及，2028年「國際創新科技中心」欠1.8萬人，科技創新界立法會議員邱達根在同一節目表示，目前最缺中低層創科人才，例如軟件開發和入門的工程人員，期望政府進一步放寬輸入相關人才，包括容許招聘困難的公司在大灣區請人。