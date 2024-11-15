運輸局綠色船用燃料綱領訂5策略10行動　目標2050年實現零排放

運輸及物流局今（15日）發布《綠色船用燃料加注行動綱領》，制訂5大策略及10大行動發展綠色航運，其中在貯存不同綠色燃料方面，會在不影響發電需要下、利用兩電興建的海上液化天然氣接收站作船舶補充液化天然氣之用，並已物色青衣南一塊毗鄰港口的用地改建成綠色船用燃料貯存，預計2025年邀業界提意見書。另提出2026年初有50名經培訓的綠色船用燃料相關人才。

運輸局指，目標跟隨國際海事組織減排指標，國際航運年碳排放量逐步下降至2050年的零排放，並在2030年增加香港註冊船舶轉用綠色燃料比例，降低葵青貨櫃碼頭碳排放30%。



運輸及物流局今（15日）發布《綠色船用燃料加注行動綱領》，制訂5大策略及10大行動。（何瑞芬攝）

《綠色船用燃料加注行動綱領》制訂5大策略及10大行動發展綠色航運，5大策略涵蓋綠色燃料、綠色港口、鼓勵措施、協作及培訓人才5大方向，並有一個3年期的10大行動計劃。

在貯存綠色燃料方面，政府將因應多燃料方針推動行業提供貯存設施，就液化天然氣而言，政府會在不影響發電需要的前提下,推動探討利用兩電興建的海上液化天然氣接收站為船舶補充液化天然氣；綠色甲醇方面，政府已在青衣南物色一塊毗鄰港口的港口用地，展開改劃土地用途，以容許用作綠色船用燃料貯存，預計在2025年邀請業界交意見書並適時推出市場。政府會繼續物色合適的土地，增加綠色船用燃料的貯存量。

此外，海事處正與相關項目團隊合作，重新規劃中部水域及南丫島的碇泊處，以便綠色船用燃料加注駁船停泊，包括於2025年第一季完成就綠色船用燃料加注駁船碇泊處進行的定量風險評估，目標2026年完成相關立法工作。

運輸局指，海事處轄下的政府船隊已有10艘船舶使用生物柴油，由於現有使用柴油的船舶轉用低濃度生物柴油並不需要對引擎進行大規模改裝，故會研究透過修改採購政策等方式推動專用生物柴油燃料，海事處亦會研究在政府船塢提供生物柴油燃料便利於為政府船舶加注。海事處今年已展開可行性研究，目標2027年內訂造首批綠色甲醇動力船舶。

在商用船方面，海事處2025年內會制訂綠色燃料動力船舶優先使用香港港口設施安排，並設內「綠色船用燃料加注獎勵計劃」等。

至於人才方面，政府已在大灣區內物色8個合適的綠色船用燃料培訓課程並正安排核准為本地認可課程，預計於2026年初可培訓出50名綠色船用燃料相關人才。

綱領提到，香港人會跟隨國際海事組織減排目標，即2030年國際航運年碳排放量較2008年減至少20%、力爭減30%；2040年減至少70%，力爭減80%，至2050年達至零排放。另在2030年降低葵青貨櫃碼頭碳排放30%，並使香港注冊船舶便用綠色船用燃料比例達7%。