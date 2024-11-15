今日新聞8分鐘｜私家車剷眼鏡舖撞傷途人｜毅行者物資馬騮圍搶

假學歷・01獨家｜澳門有大學向香港考評局查DSE成績 揭26份造假

香港假學歷風暴再次擴大，並蔓延至澳門。《香港01》獨家獲悉，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份是造假，更是首次發現香港文憑試的假學歷。

香港考評局沒有正面回應是否屬實，表示不會對外公開核實結果。澳門教育及青年發展局則表示無相關資料提供，但今年已召開兩次會議，表示關注「鄰近地區」發現假學歷，並與澳門院校商討如何把關，阻截假學歷流入。

颱風萬宜｜下周二逼港約400公里 風力達3號風球 下周三跌穿20度

熱帶氣旋桃芝雖然已遠離本港，但一波未平，一波又起。颱風萬宜正逼近菲律賓，天文台今早（15日）發布的路徑圖預料，萬宜下周一（18日）將闖入南海，並在下周二（19日）最接近本港，估計相距約400公里，同時也減弱至強烈熱帶風暴。預料當日香港吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即相等於三號強風信號的風力。其後萬宜西行移向海南島，逐步遠離本港。

根據天文台九天天氣預報，或受到東北季候風及萬宜的共同影響，本港下周三及周四（20及21日）多雲及有幾陣雨，氣溫更跌穿20度，介乎19至22度。至於下周五（22日）為二十四節氣中的「小雪」，氣溫則回升至20至24度。

01實測｜連鎖食肆拒自備餐盒？堂食出餐自行打包 街坊嫌麻煩

消委會公布測試食肆有關自備餐盒的實況，發現四間大型連鎖食肆包括大家樂等以食物安全為由，不接受外來容器。《香港01》記者今日（15日）以顧客身份再訪該四間食肆，其中三間稱會以堂食方式出餐，讓食客自行將飯餸放進自備餐盒內，有街坊認為措施麻煩，減低買外賣意欲；餘下一間食肆則接過記者的自備餐盒，以外賣方式出餐。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆一般不太反對顧客自備餐盒，但需要先解決食物安全風險。他舉例，以往有食客自備餐盒買外賣，食用後感不適，因此有餐廳認為風險頗大，而不願意承受。他建議政府釐清雙方責任，減少食肆顧慮，甚至提供免責措施。

北大嶼山公路兩分鐘內接連撞車 涉11部車1輕傷 往機場方向擠塞

與桃芝殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶，天雨路滑，交通意外頻生。今日（15日）早上7時40分，北大嶼山公路往機場方向近小蠔灣車廠發生交通意外，涉及9部車，包括私家車、的士和輕型貨車，事件中一名的士司機感到腳痛，要求送院。從社交平台流傳的車Cam片段可見，至少有15輛車涉及車禍。

太子道西冧樹壓毀鐵欄 砸中3車 往旺角部份行車線封閉

桃芝風球襲港後，今日（15日）上午7時48分，太子道西近勵德街一棵約12尺高的樹塌下，壓毀路邊鐵欄，並砸中的士、私家車及校巴。消防接報到場鋸樹，事件中無人受傷，受影響範圍約20米乘5米。

現場可見，在行人路旁的樹木幾乎連根拔起，壓住的士車頂，私家車右邊車頭亦遭殃，車頭位置凹陷。消防其後升起雲梯鋸斷樹枝。

屯門龍門路私家車剷行人路撞眼鏡舖 釀4人受傷

今日（15日）下午3時25分，警方接報，指屯門龍門路45號富健花園2座對出，一輛私家車出車閘後，向前衝約5米，掃毀約4米欄杆，並撞入地下一間眼鏡店舖，車禍釀成4傷，包括涉事司機及乘客，還有2名途人，其中一名老婦傷勢較重。幸經救護員檢查後，證實傷者全部都輕傷及清醒，並安排救護車將他們送往屯門醫院治理。

現場圖片可見，車內安全氣袋彈出；行人路的圍欄及垃圾桶被掃毀，一間眼鏡店舖玻璃櫥窗被撞爛，店舖入貨架亦倒下，玻璃碎散落一地。現場保安員指，幸好有欄杆阻隔，雖有2名途人不幸受傷，相信傷勢不重。有街坊則指，被撞眼鏡舖翻新不久，詎料遭撞毀。

毅行者2024│開賽前六號檢查站物資被馬騮圍搶 網民嘲：真‧走私坳

樂施毅行者2024，將於今日（周五/ 11月15日）上午舉行。大會在沿途設有多個檢查站，參加者須行經檢查站才可完成賽事；而部份檢查站則設有食物及飲品，以供應參加者體能所需。然而賽事前夕，昨日（14日）在跑手間流傳一條影片，可見有數十隻馬騮「圍攻」其中一個檢查站，並意圖弄穿尼龍袋掠奪的物資。

秘魯APEC｜李家超機場迎接習近平 雙方短暫交談臉帶笑容

國家主席習近平今日（15日）本港時間凌晨、秘魯首都利馬時間（14日）抵達當地，行政長官李家超也有到機場迎接。政府發放的片段中可見，習近平曾與李家超短暫交談，雙方都面帶笑容。

內地及港澳居民下周三起 經深圳灣及拱北可｢刷臉｣取代｢刷證｣過關

《央視新聞》報道，國家出入境管理局公布，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，自11月20日起在深圳市深圳灣口岸及珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。

廉署咖啡｜一九七四咖啡廳11.15正式營業 專賣三款 齋啡$22杯

「廉署請飲咖啡」這句話，相信香港市民都會明白其背後含意，代表要到廉政公署接受調查。廉政公署在構思宣傳反貪時，決定用極具代表性的「咖啡」，在北角總部大樓地下開設「一九七四咖啡廳」，並由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。咖啡廳今日（14日）開幕，明日（15日）正式向公眾開放。廉政專員胡英明表示咖啡廳只是一個噱頭，希望可以「唔使咁Formal（正式）嘅方法」去宣揚反貪訊息。咖啡廳內放有不同展品，宣揚防貪信息。

「一九七四咖啡廳」專賣三款咖啡，選用來自雲南、非洲及越南的咖啡豆，再配合咖啡豆特質取名為「清廉」、「保密」及「『誠』果」；每杯售22元，加奶售價為25元。咖啡廳另有售自家新鮮製洛神花茶、燕麥紅莓曲奇及燕麥朱古力曲奇。