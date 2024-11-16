方力申旗下小泳手首戰破個人成績　22歲獨立女將：游得幾多就幾多

前港隊游泳代表方力申7月炮轟香港游泳總會制度不公，不滿泳總因「泳會級別不夠高」，拒絕其泳會的小泳手參加本地錦標賽。經多番周旋後，泳總通過泳手可用個人身份參加比賽。一連三日（15日至17日）舉行的長池分齡游泳錦標賽，首度有3名泳手以獨立身份作賽。

方力申泳會旗下小泳手，今日（16日）早上出戰長池分齡游泳錦標賽，在10歲或以下男子100米自由泳賽事中打破個人最佳成績，排名第五。另外兩名獨立泳手分別14歲和22歲，其中22歲泳手表示年紀不小，希望「游得幾多就幾多」，以及日後能代表泳會出賽。



方力申泳會旗下小泳手（上樓梯者），今（16日）日早上出戰長池分齡游泳錦標賽，在10歲或以下男子100米自由泳賽事中打破個人最佳成績，排名第五。

長池分齡游泳錦標賽一連三日在九龍公園游泳池舉行。方力申泳會的小泳手現已10歲，個人成績於10歲或以下男子100米自由泳組別中，排名第五。分組賽事早上9時許進行，排第七線道的小泳手最終以第五名完成，游出1分06秒97的成績，較他的個人最佳成績1分10秒63快超過3秒。

小泳手首次出戰，全家人到場支持。他的媽媽表示兒子年紀尚幼，不太方便分享參賽心情。小泳手今明兩天一共會出戰四場賽事，包括背泳、蝶式。

▼ 10歲小泳手出戰100米自由泳 ▼



首設「獨立」身份選手 3人出戰

14歲男泳手Jackie以及22歲女泳手鄧逸宜隸屬「競賽屬會」泳能游泳會。泳會未合資格派人出賽，但他們個人成績達標，獲准以獨立身份參與錦標賽。Jackie出戰13至14歲男子100米蛙式組別，他的爸爸認為兒子能夠以獨立身份參賽，令他感到賽事制度較公平。

至於鄧逸宜則出戰兩項18歲或以上女子100米及200米蛙式賽事，她同時是該泳會的教練。首度以獨立身份作賽，她表示機會突如其來，雖然令備賽時間變得緊迫，但她仍然期待。

14歲男泳手Jackie首次出戰長池分齡游泳錦標賽。(吳美松攝)

22歲女泳手：望日後代表泳會出戰

鄧逸宜又表示自己年紀不輕，未來「游得幾多就幾多」，又希望日後可以代表泳會出戰，因為以獨立身份出賽的話，泳會不能獲得分數，而且資源方面會比較大型泳會少，如預約泳池練習會較困難「要同大泳會爭」。她又指泳會已達到泳總對參與賽事場數及會員人數的要求，正等待泳總審核能否升格為「觀察屬會」。

鄧逸宜媽媽說十分支持女兒，「每次比賽我都會去睇」。她又說成為游泳選手是女兒的兒時夢想，樂見女兒比以前更投入和努力，可以成為學生的榜樣。

22歲女泳手鄧逸宜望日後不再以獨立身份，而是代表會作賽。(吳美松攝)

▼ 11月16日長池分齡游泳錦標賽 ▼



何敬康：望盡快有體育總會管治指引

協助方力申的立法會議員何敬康表示，除了10歲小泳手可以出賽外，另外兩名泳手能以獨立身份作賽，他感到開心及欣慰，認為證明方力申當時並非僅僅為了自己泳會的利益而向泳總投訴。

泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，並設有計分制。「競賽屬會」原本沒有資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線。現時泳總開放競賽屬會的達標選手參賽，何敬康希望能透過泳手參賽，為泳會爭取評分，獲泳總分配更多資源。

協助方力申（右）的立法會議員何敬康（左）表示希望香港體育總會能改善管治水平。（資料圖片/夏家朗攝）

港協暨奧委員即將公布《機構管治守則》，為體育總會提供指引，完善管治水平。何敬康表示過去體育總會和運動員之間有不少糾紛，期望指引出台後可以釐清混亂情況。他認為改革需時，希望這是一個好的開始，不想再見到有糾紛引起社會熱烈討論，損害市民對體育界的觀感。