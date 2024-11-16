啟德體育園｜第二場測試賽今舉行　入場需掃二維碼　增兩特快通道

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行15人欖球國際邀請賽，由香港隊迎戰巴西隊，是啟德青年運動場舉行的首場國際欖球賽和首場國際體育賽事，亦是正式開幕前的第二場測試賽，預計3,000人入場。賽事於下午4時開始，下午2時開放入場。

記者於下午1時45分抵達港鐵宋皇臺站，站內有逾30個指示牌，亦有廣播指示市民使用D出口前往啟德體育園，多名港鐵職員在站內候命。前往青年運動場的路上亦有警員及民安隊隊員在場。今次比賽不設現場售票，觀眾需事前購票，入場時出示有效的二維碼票券。入場安檢新增兩條特快線路，讓沒有帶袋觀眾可盡快入場，散場時也增加指示牌及增大字體等。



體育專員蔡健斌蔡健斌早前表示，預計今日有約3,000名觀眾參與，交通安排方面與上次測試賽類似，同樣鼓勵觀眾盡量乘搭港鐵到宋皇臺站D出口，再前往啟德青年運動場；場內不設泊車位，若觀眾乘搭的士或私家車，最近落客點在世運道，較港鐵站遠。

港鐵宋皇臺站前往青年運動場的路上有警員及民安隊候命。（任葆穎攝）

首場測試賽入場時，有觀眾因攜帶了食物而一度被拒入場，園方現列明食物及飲品不可入場，更特別提醒觀眾不可帶長雨傘入場，如有需要則盡量帶「縮骨遮」。已購票的市民需在閘口出示電子二維碼，其後會被帶到安檢區，再掃描二維碼後可入場。若觀眾無帶袋，便可經場內新設的兩條快線通道更快入場。而安檢方面，園方亦增加了金屬探測器等。

啟德體育園周六（16日）舉行第二次測試賽，為15人欖球國際賽，料3,000人參與。（資料圖片/林遠航攝）

▼10月27日首場足球測試賽▼



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啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成早前表示，上次足球賽跟今次欖球賽不同，欖球比賽或對草地損耗較足球大，今次測試正可測試草地狀況。園方或於12月進行室內場館測試，預計會有籃球比賽等，並計劃於明年1月進行主場館測試，屆時會按活動規模安排相應交通配套。