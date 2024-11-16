電費調整周二揭盅︱學者：只係加多定加少　一文看清兩電預計增幅

兩電下周二（19日）公布明年電費檢討結果。根據五年發展計劃，中電和港燈預測明年淨電費分別為每度電144仙及166.7仙，按年升幅為0.7%至0.8%。

實際加幅較預測高或低，有待下星期二揭盅。能源諮詢委員會前委員余遠騁預料，受基建成本上漲和極端天氣影響，明年電費勢必會加，「只係多與少嘅問題」。《香港01》整合多年電費調整的數據，以及近期燃料費的變動，一文看清過去十年電費趨勢，以及這次電費調整的幾大關注點。



中電及港燈下星期二公布來年電費調整方案。（資料圖片）

政府及兩電下星期二（19日）向立法會環境事務委員會交代明年電費調整方案。電費主要由兩部分組成，一是基本電費，計及電力設施維護、投資基建等成本。二是燃料調整費，反映燃料的實際與原來預測的價格差異，兩者相加得出淨電費。

基本電費+燃料調整費=淨電費



今年年初，中電淨電費為每度電142.9仙，港燈為165.5仙，兩個收費都較前年低。兩電每年年尾聯同政府交待未來一年的電費調整方案，其中基本電費年內維持不變，但燃料調整費因應國際燃料價格變動，會按月調整。因此，淨電費並非每年調整一次，而是每月價格都不同，市民交電費時可能亦感受到。

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兩年淨電費十年升幅逾23%

兩電過去10年基本電費及燃料調整費持續上升，令淨電費愈來愈貴。中電由2015年的114.2仙，升至2024年的142.9仙，升幅達25%。港燈則由134.9仙，升至165.5升，增幅為23%。

為了紓緩加電費對市民的經濟壓力，兩電與政府磋商後可以動用「電費穩定基金」，凍結基本電費。疫情期間，中電2021至2023年三年間，基本電費維持93.7仙。中電則2021至2022年凍結基本電費為109仙。儘管凍結了基本電費，但燃料調整費按年有增加，因此市民最終亦要交多點電費。另外，受俄烏戰爭及全球能源危機影響燃料價格，令兩電電價2023年急增。

中電料加0.8% 燃料費跌能收窄電費升幅？

按照中電的五年發展計劃，估計2025年基本電費上升至100.3仙，燃料調整費跌至43.7仙。一加一減下，最終預計淨電費為144仙，按年升0.8%。最終加幅有待下星期二揭盅。

值得關注的是，每月燃料調整費今年一直下跌，由1月的46.3仙跌至11月的43.3仙，低於中電五年發展計劃中預測2025年的43.7仙水平。若然中電調整電費時取用較低的數字，有機會實際加幅較早前預測低。

能源諮詢委員會前委員余遠騁認為，中電燃料帳盈餘負8億，即「畀多咗錢買燃料」，故未必會繼續下調燃料費。另外，兩電的海上液化天然氣接收站投入運作，中電亦要因應極端天氣加固基建，例如維修露天電纜，亦令成本增加，估計電費勢必加價。

港燈料加0.7% 燃料費超預期恐推高加幅至1.45%

港燈五年發展計劃早前預測，2025年基本電費升至124.2仙，燃料調整費跌至42.5仙，得出淨電費預計為166.7仙，按年升1.2仙，升幅為0.7%。

港燈燃料調整費同樣連月下跌，由今年1月的46仙跌至11月43.7仙，不過與五年發展計劃預測、2025年的42.5仙水平貴1.2仙。若然港燈按沿用現時的燃料調整費水平，得出淨電費為167.9仙，按年升幅則會微升至1.45%。

余遠騁認為除了燃料調整費有變數，基本電費亦可能提高。由於港燈的整體用電量下降以及辦公室用電需求減少，用戶基數縮細，少了彈性攤分成本。早前港燈又委託日本承造新一台天然氣發電機組，預計2029年投產，亦令港燈有加價壓力。

全港住宅用戶陸續全用智能電錶。(資料圖片)

陸續轉用智能電錶 可分時段收費？

前環境局局長黃錦星2021年表示，估計全港住宅用戶最快今年年尾全部轉用智能電錶，之後有條件分時段收費，即晚上用電量較高的時段，收費較貴。中電2017年曾推行試驗計劃，星期一至六朝9晚6為「一般時段」，每度電收費1.13元。星期一至六晚上6時至10時為「高用量時段」，每度電1.73元，較一般時段貴一半。平日晚上10時至翌日早上時是「低用量時段」，每度電僅0.95元。

截至今年6月，約八成五中電客戶已接駁智能電錶。中電早前指，待所有客戶都安裝智能電錶後，再與政府商討是否實施分時段收費。來年的電力調整公布會否有着墨，有待下周二揭曉。

▼3月30日 元朗山火導致電壓驟降▼



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會否增設重大電壓驟降事故懲罰機制 中電未回應

中電近年多次電壓驟降，其中今年6月，九龍和新界多區出現電力不穩，鑽石山鳳鑽苑更停電逾一小時。環境及生態局今年向中電建議，在《管制計劃協議》增設重大電壓驟降事故懲罰機制，未有提及港燈。如修改協議，雙方需有共識，惟中電未有正面回應會否增設。

而針對大型停電事故，2023年兩電完成協議中期檢討後，已設立新罰款機制。港燈去年4月曾大停電近1小時，惟當時停電時間未達門檻，不足以觸發罰款機制。