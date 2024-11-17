長者日2024｜11.17食肆交通優惠一覽　午後$30睇戲　免費中醫診症

明日（17日）為一年一度的長者日，全港18區逾1,800間食肆及零售店、港鐵及九巴等公共交通工具，以至部份景點及公共設施，都向持有長者咭的老友記送上優惠。例如大家樂買滿30元減8元、嘉禾院線午後劃一票價30元、港鐵及九巴等免費坐車，甚至有街坊小店提供免費剪髮及中醫診症。下文將列出今年長者日的精選優惠。



長者咭計劃今年踏入30周年。（資料圖片）

長者日2024｜逾1800間食肆及零售店參與長者日

長者咭計劃今年踏入30周年，至今已發出超過250萬張長者咭。社署早前邀請本地飲食業、零售業和其他商戶，在長者日向長者提供特別折扣優惠。全港明日（17日）將共逾400間機構和商戶參與，包括超過1,800間食肆及零售店等。

社署早前提醒，明日參與的商戶都會張貼「長者日消費優惠」宣傳海報，長者只需用手機掃描海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。

▼全部長者日優惠商戶▼



+ 98

長者日2024｜嘉禾院線下午1時後長者$30看電影

食肆精選優惠包括︰



大家樂︰早上11時後買滿30元8元



海皇粥店︰9折優惠



譚仔雲南米線︰自選兩餸米線減8元



海港酒家及海港薈︰免茶一位



A-1 Bakery︰正價貨品9折



爭鮮︰堂滿80元送8元壽司



11月17日參與「長者日消費優惠」的商戶，都會張貼宣傳海報。（社署圖片）

長者日2024｜佐丹奴買外套六折 實惠買$100減$10

零售店精選優惠包括︰



實惠︰門市買滿100元減10元



佐丹奴︰買外套6折



余仁生︰特定產品買一送一



生活館︰正價貨品7折、特價及電器9折



▼景點、公共設施長者日優惠▼



+ 3

長者日2024｜嘉禾院線午後$30睇戲 長沙灣型髮廊免費單剪

其他精選優惠包括︰



嘉禾院線︰下午1時後劃一票價30元



網上行︰入屋寬頻服務低至88元等



長沙灣型髮廊︰免費單剪



將軍澳天和堂中西藥行︰免費中醫診症



▼公共交通工具長者日優惠▼



長者日2024｜港鐵免費 不包羅湖及落馬洲站

精選交通優惠包括︰



港鐵、輕鐵及港鐵巴士︰免費（不適用羅湖及落馬洲站）



九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士︰免費（不適用於機場路線及部份旅遊路線）



天星小輪、新渡輪、港九小輪、富裕小輪︰免費乘搭部份航線



山頂纜車及電車︰免費

