今日新聞8分鐘｜垃圾車倒車老婦捲車底｜私家車自炒反肚起火

啟德體育園｜第二場測試賽今舉行 200米通道無蓋市民冒雨跑入場

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行15人欖球國際邀請賽，由香港隊迎戰巴西隊，是啟德青年運動場舉行的首場國際欖球賽和首場國際體育賽事，亦是正式開幕前的第二場測試賽，預計3,000人入場。賽事於下午4時開始，下午2時開放入場。體育園青年運動場鄰近的港鐵站為宋皇臺站D出口，來往通道相距200米內，左右兩旁圍板掛上多個大型指示牌，亦放有易拉架說園區規則。不過，通道不設上蓋，天公不造美，下午約2時突然下起大雨，不少市民過安檢後，未及收拾個人物品，冒着雨跑進場館內。安檢區設於場館外，有市民指，安檢帳篷較細，排隊等候時要「淋雨」，略感狼狽。

假學歷｜蔡若蓮：20多人持假DSE成績報讀澳門科技大學 已報警

大學假學歷風波持續不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份是造假，更是首次發現香港文憑試的假學歷。教育局局長蔡若蓮今日（16日）在電台節目表示，澳門科技大學收到20多位持香港文憑試成績的學生報名，大學有所懷疑並向香港考評局核實，並發現有20位學生持虛假文憑試成績報讀，考評局已向警方報案。

佐敦Tesla停路邊惹有人暈倒疑雲 男司機揭滿身酒氣涉醉駕被捕

佐敦發生懷疑醉駕案。今日（16日）清晨6時22分，一輛私家車停在柯士甸道及覺士道交界往紅磡方向，有途人懷疑男司機暈倒車內，於是報警求助。警員接報到場，發現涉事Tesla私家車，而該名男司機在車內滿身酒氣。經初步調查，該名41歲姓陳男司機吹「爆波」，未能通過酒精呼氣測試，警方以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕將並帶回油麻地警署調查。

機場中航大廈搬運廢棄玻璃幕牆 兩清潔工遭壓傷一人據報一度昏迷

赤鱲角發生嚴重工業意外。今日（16日）下午約2時半，香港國際機場東輝路12號中航大廈地下，有玻璃塌下壓傷兩名工人，當時據報其中一人沒有反應，及後回復知覺。救援人員接報趕抵現場，由救護車送兩名工人到瑪嘉烈醫院救治，兩人送院時均清醒。據了解，兩名事主是從環保斗內搬出玻璃幕牆的玻璃期間被壓傷。案件列作「工業意外」處理。

小西灣老婦捱垃圾車撞 捲入車底被困 消防救出當場不治

今日（16日）下午1時31分，小西灣富欣道3號漢華中學停車場出入口通道，一輛垃圾車疑褪尾時撞到一名過路婦，老婦捲入車底被困，昏迷不醒，垃圾車司機見狀報警求助。救援人員趕抵現場，消防員救出老婦，惟證實當場不治。死者家屬亦到場認屍。

粉嶺公路私家車「自炒」 撞水馬反肚起火 女司機一度被困獲救走

粉嶺公路發生車禍。今日（16日）凌晨2時許，一輛私家車沿粉嶺公路往元朗方向行駛，途經康樂園對開時懷疑失控跣胎「自炒」撞向附近約15個水馬，繼而四輪朝天冒煙起火，23歲盧姓女司機一度被困，眼手受傷，隨後獲救清醒送院治理，案件交由新界北交通意外調查隊第四隊跟進。

黑幫大耳窿3年向1600人放貸逾億 年息1100%超法定20倍 警拘4男

西九龍區刑事部執行一宗由情報主導、代號為「雷霆」及「火岩」的行動，打擊一個由黑社會操控的高利貸集團，昨日及今日（14日及15日）突擊搜查一個荔枝角的商業大廈單位，以及一個鰂魚涌住宅單位，一共拘捕4名本地男子（24歲至35歲），涉嫌無牌放債、放高利貸、洗黑錢、刑事毀壞等罪名，所有被捕人現正被扣留調查。行動期間，警方更在其中一名男子身上搜獲一粒懷疑為第一類毒品的「偉哥」。警方提及，該高利貸集團由2022年起評作，過去3年向逾1,600人貸款，涉及的借貸金額由約2,000至100萬不等，總金額高達1.2億港元。警方經計算後，發現該集團貸款年利率高達1,100厘 ，比法定規定高出超過20倍。涉案團伙亦會以恐嚇方式向受害人追款。

方力申旗下小泳手首戰破個人最佳 22歲獨立女將：游得幾多就幾多

前港隊游泳代表方力申7月炮轟香港游泳總會制度不公，不滿泳總因「泳會級別不夠高」，拒絕其泳會的小泳手參加本地錦標賽。經多番周旋後，泳總通過泳手可用個人身份參加比賽。一連三日（15日至17日）舉行的長池分齡游泳錦標賽，首度有3名泳手以獨立身份作賽。方力申泳會旗下小泳手，今日（16日）早上出戰長池分齡游泳錦標賽，在10歲或以下男子100米自由泳賽事中打破個人最佳成績，排名第五。另外兩名獨立泳手分別14歲和22歲，其中22歲泳手表示年紀不小，希望「游得幾多就幾多」，以及日後能代表泳會出賽。

雙11｜無錫京東物流園起火頻傳爆炸聲 疑燒毀十幾億手機貨物

11月12日，有市民拍攝到無錫市京東宇培物流園突發大火，火勢蔓延，現場火光閃爍，濃煙滾滾，附近居民聲稱，即使相隔有距離，仍舊能夠感覺到熱浪。無錫市應急管理局工作人員11月14日表示，明火當日已經撲滅，應急消防各部門介入，起火原因正在調查中。

加州四男扮熊毀名車圖呃110萬保險 遭揭穿低級Cosplay把戲︱有片

美國洛杉磯四名男子為詐領汽車保險金，居然假扮成野熊，破壞勞斯萊斯、Benz等豪華名車，惟他們的騙局未能得逞。加州司法官員13日表示，四人已遭逮捕，並面臨保險欺詐重罪起訴。據報，他們其中一人利用熊爪形狀的刀片，破壞車廂內的裝潢及座椅，並故然讓CCTV把過程拍下。保險公司起初未有為意，讓他們成功索償約14.1萬美元 （約110萬港元），後來經詳細檢查後發現，他們假扮成野熊破壞車輛。

美國窮家自閉兒摸Benz被摑影片瘋傳 福特車商霸氣送28萬新車安慰

加州一名自閉症男童觸摸平治（Mercedes-Benz，另譯賓士）車車標，沒想到車主下車後竟怒搧男童巴掌。