今日新聞8分鐘｜江蘇男校園無差別傷人｜老婦過斑馬線Tesla照衝

南丫島撞船｜漁船船長失蹤 51歲油躉船長涉海上危害他人安全被捕

今日（17日）凌晨5時許，警方接報指，南丫島對開海面有一艘油躉及漁船相撞，其中漁船隨即沉沒。6名漁船男船員獲救，惟船長則懷疑墮海後失蹤，搜救行動仍在進行中。51歲姓林男油躉船長涉嫌「在海上危害他人安全」被捕，現正被扣留調查。

招攬泰國印尼女來港賣淫 黑幫月賺過百萬 警一網打盡拘28人

警方搗破一個本地黑幫14K操縱的賣淫集團，成員招攬泰國、印尼女子以旅客身份來港，在灣仔合宜大廈劏房單位賣淫。警方估計每個月收益超過100萬元，此集團經營約1年，至今收入超過1000萬港元。行動中28人被捕，當中包括6名骨幹成員、18名持護照入境的性工作者，以及4名租出單位作賣淫用途的業主。集團的主腦及部份成員，將被落案起訴，明日（18日）於東區法院提堂。

洪天路4車相撞釀5傷 疑避清潔工肇禍 七人車翻側司機自行爬出

今日（17日）上午11時25分，的士、私家車、七人車及貨車依次沿洪天路往流浮山方向行駛，貨車收掣不及釀成4車相撞。七人車翻側，司機其後自行爬出車外。事件中3男2女受輕傷，4人需要送院。其中一名涉事司機透露，前方清潔公司貨車工人收雪糕筒時太貼近車尾，加上在起伏的「龜背位」，後車被遮擋視線難以察覺急停。

機場三跑馬拉松｜十公里賽開跑 跑手讚安排較港珠澳好兼機會難得

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。女子精英組及挑戰組比賽先後於早上8時10分及8時30分開始，大批跑手開賽前一小時已到場熱身，有跑手認為，現場準備區的地方及廁所充足，認為安排比港珠澳大橋半馬賽好，又表示在機場跑步機會難得，十分興奮。

江蘇高校無差別斬人8死17傷 21歲男無法畢業及不滿實習報酬行兇

珠海發生越野車撞死35人事件震動全國，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）晚上又傳出無差別斬人案，警方通報證實該持刀傷人案件造成8人死亡、17人受傷，21歲疑犯被當場拘捕。

廣州高校傳斬人 傷者倒血泊中 疑犯將自己反鎖宿舍內遭破門

江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）發生無差別斬人案，造成8人死亡、17人受傷，震驚全國。內地網絡及X平台傳出，位於廣州的廣東工業大學今日（17日）發生傷人事件，從流傳的影片與照片可以看到案發現場血漬斑斑，有受傷民眾倒在血泊中，傷勢不明。

老婦步出斑馬線準備過路 Tesla照衝險撞人 的士司機爆粗狠批

車輛經過斑馬線，記得要讓途人先行。網上流傳一條「車cam」影片，長約18秒，顯示昨日（16日）早上8時許，一名行動不便黃衣老婦推住類似超市手推車，已步出斑馬線準備前往對面行人路，此時卻有一輛Tesla私家車衝前駛出，老婦見狀停步，Telsa沒有減慢車速絕塵而去。

江蘇女Airbnb 訂濟州島酒店 搞錯貨幣被扣￥60000 網民評價兩極

來自江蘇無錫的肖女士，早前透過Airbnb（愛彼迎）App預定韓國濟州島某酒店房間，卻誤將房價的貨幣看成韓元，回國後才發現被扣款逾6萬元（人民幣，下同）。

有網民稱，該酒店房價普遍約千元，不解價格為何突然暴漲，懷疑是房東定錯價格單位。

經過多次與客服和房東溝通，11月13日，肖女士最終獲Airbnb 全額退款。

中大補辦畢業禮｜數百人雨中行禮 畢業生：心情似10號風球後放晴

原訂在上周四（14日）舉辦的中大畢業禮，因8號風球而取消，引起畢業生不滿，校方隨後宣佈補辦畢業禮。舉行典禮的中大百萬大道今早（17日）有約數百人在行禮，有畢業生家長特意更改機票，提早回港參與見證女兒重要一刻，但認為校方安排較倉卒；亦有畢業生對「重獲」畢業禮感到又驚又喜，形容心情「好似打完10號風球放晴天咁」。