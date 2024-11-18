亞博館廿周年抽獎 四簡單步驟登記會員抽獎 兌換明年首季門票
撰文：陶嘉心
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亞洲國際博覽館20周年慶推出抽獎計劃，免費登記成AsiaWorld-Club會員有機會贏取「2025盛事通行證」，5名得獎者可任意兌換一套兩張，明年1月1日至3月31日舉辦的活動或演唱會門票，推廣日為即日起至12月8日，得獎結果12月13日公布。
翻查亞博館網站，該季度演唱會包括美國樂隊Cigarettes After Sex、韓國男團Stray Kids、DAY6、日本男子組合浪花男子（Naniwa Danshi）等。
亞博館表示將推出「亞博盛事大抽獎」，即日起至12月8日免費登記成為AsiaWorld-Club 會員，即獲抽獎機會，得獎者將獲得「2025 盛事通行證」，可任意兌換一套兩張該抽獎季度舉辦的活動或演唱會門票。
「亞博盛事大抽獎」贏取門票四步曲：
1. 免費下載AsiaWorld-Expo app並成功註冊為會員
2. 開啟抽獎頁面 – 輸入個人資料 (姓名、電話及電郵)
3. 回答四條簡單問題
4. 發揮創意，創作你的專屬扭蛋
第一季大抽獎將率先出5名獎者，可隨意兌換一套兩張由2025年1月 1至3月31日於亞博館舉行之盛事門票，抽獎截止登記日期為今年12月8日，幸運兒名單會於12月13日在 AsiaWorld-Expo 流動應用程式、亞博館各大社交平台公布，並會獲電郵通知。
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