今日新聞8分鐘｜西營盤踢拖男掠13錶｜澳門拘4內地生偽造DSE成績

颱風萬宜．最新｜天文台：一號風球至少至明早10時 雨勢漸轉頻密

【天文台／萬宜／動移路徑／風球／打風／水浸／天文大潮】天文台指，過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部。隨著萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。與萬宜相關的雨帶會在明日（11月19日）逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

按照最新預測，萬宜明早會在本港以南約400公里掠過，一號戒備信號會至少維持至明早10時。天文台表示，除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發三號強風信號的機會較低。

大欖隧道︱消息：採分時段收費 私家車繁忙收45元 其他時段再減

大欖隧道最終收費方案出爐，消息指政府擬採用分時段收費，普遍隧道費低於諮詢期時建議的水平。私家車繁忙時段上午7時15分至10時，以及傍晚5時15分至晚上7時，將維持45元；一般時段收費由35元減至30元；非繁忙時段由20元減至18元。

有政府中人解釋若收費太平甚至免費，會令大欖隧道和屯門公路繁忙時間齊塞。新收費待政府明年5月30日收回大欖隧道後生效。

九龍塘的士私家車相撞 雙雙剷上行人路釀三人傷

九龍塘發生車禍。清晨6時許，據報一輛私家車沿窩打老道往尖沙咀方向行駛；另一輛的士則在對面線右轉入禧福道，期間兩車在路口相撞，更雙雙剷上左邊行人路。其他駕駛人士見狀，恐有人被困於是代為報案。

荔景邨單位傳爆炸聲全屋熏黑 消防到場救熄 疑抽濕機肇禍

今（18日）晨7時許，警方接獲荔景邨風景樓數名住戶報案，指在上址聽到爆炸聲，並發現有單位冒出濃煙。警方、消防隊接報到場，消防員出動煙帽隊上樓開喉灌救，其後將火撲熄。案件中無人受傷。

馬鞍山恆安商場大家樂維修天花 風機吹倒工程圍板擊中女食客頭部

馬鞍山恆安商場大家樂工程圍板倒下，砸中女食客頭部。今日（18日）下午2時11分，警方接獲一名男子報案，指恆安商場3樓一餐廳膠板倒下，砸中妻子頭部。女事主受傷清醒，救護車到場將其送院治理。涉事分店上周四（14日）熱帶風暴桃芝吹襲香港當日，網民上載照片可見天花石屎剝落，壓斷燈架，石屎碎散落一地。

湖北團扶手梯意外｜尖東「骨牌式」滾下多人傷 有人聞收費拒送院

尖沙咀發生涉及內地旅行團的扶手電梯意外。今（17日）午約5時21分，據報港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯有人跌倒受傷。現場消息稱，意外至少6人受傷，幸均清醒，其中1人被送往廣華醫院治理。案件列作「有人意外受傷」處理。

天眼直擊｜西營盤打卡勝地藝里坊店舖遇竊 踢拖男掠13隻樂都手錶

西營盤打卡勝地「藝里坊（ARTLANE）」發生爆竊案。今（17日）午2時11分，警方接獲報案，指忠正街石棧里藝里坊一間店舖閘門被撬，舖內有手錶不翼而飛。據了解，案中失竊13隻「OCTO 樂都表」。樂都職員及遇竊店主向《香港01》透露，用作展示的7隻古董錶、6隻新款手錶被盜；另有現金及紅酒不翼而飛，總值逾6萬元。

據閉路電視片段可見，今早6時43分左右，一名戴口罩、穿拖鞋的男子潛入舖內，然後探頭四處張望，其後移動一個裝載手錶的玻璃櫃，伸手從櫃後開門取走手錶，放進環保袋內。踢拖男又在店內四處搜掠，並在一個木架內取走一支紅酒後，施然離去。

假學歷｜澳門司警拘4內地生 涉偽造DSE成績入讀澳科大 20人潛逃

大學假學歷風波持續不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校發現多人文憑試 （HKDSE）成績造假。澳門教育及青年發展局隨後公布，澳門科技大學透過向香港當局核查，發現24人持假學歷。

澳門司警今（18日）公布拘捕四名涉案大學一年級學生，承認自己從未應考文憑試，，透過內地中介偽造成績及證明，他們被移交澳門檢察院處理。另外20人在澳門科技大學報警前已離開澳門，澳門與香港及內地警方正合作追查。

解放軍「破浪號」今抵港訪問三日 獲邀參觀者稱大開眼界 好滿足

解放軍海軍第一艘風帆訓練艦「破浪號」，今早(18日)由本港東面水域駛入維港，會在本港停留三日。「破浪號」現時停泊於昂船洲軍營，下午起開放給受邀請的人士上船參觀。有市民參觀後透露，船艦只開放甲板供人參觀，了解帆船運作後覺得十分新奇，感到「好滿足」。

青少年沉迷太空油街頭狂跌倒 社工嘆身痛緩解心痛 須傾聽助戒毒

政府爭取明年第一季完成把「太空油」主要成分依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，列為毒品。加強罰則以外，還有甚麼辦法抑止太空油吸食趨勢？有戒毒者分享一口接一口吸食太空油，讓她腦袋空白，暫時放下家庭壓力；同時因為持續的家庭壓力，令她難以自拔。直至身體響警號，頻頻跌倒、手震等，令她決心戒除太空油。

有社工指大部分人因好奇而吸食太空油，相信立法能令吸食人數突然下降，但對本身有「自傷自殘」吸毒習慣的族群打擊力量較小，他們未必介意吸食後在人前展現醜態，更藉由身痛來緩解心痛。對此類年輕人，須先傾聽與理解，然後輔導，才能幫助他們真正遠離毒害。