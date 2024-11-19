47人案判刑．直播｜鄧炳強：詳細研究判詞後考慮是否上訴
撰文：陶嘉心
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民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，今早（19日）判刑：戴耀廷判囚10年，何桂藍判囚7年，鄒家成判囚7年9個月，三人判囚最重，認罪的被告判囚50個月起，不認罪的則囚70至80多月不等。保安局局長鄧炳強下午在政府總部見記者，指判刑反映罪行嚴重性，會在詳細研究判詞考慮是否上訴。《香港01》直播。
▼11月19日 民主派初選47人案判刑▼
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