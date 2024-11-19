公廁選舉｜荃灣街市公廁急待改善　街坊形容殘又污糟：啲味好犀利

今日（19日）是「世界廁所日」，香港廁所協會公布「2024 香港最佳公廁選舉」結果，最佳以及最急待改善的兩個公廁，均在荃灣區。在最急待改善的荃灣街市（地下）公廁，今午只見廁所外鐵閘鎖上，閘門被食環署貼上「已報建築署維修」字樣告示。有街坊形容，該公廁向來 「真係好污糟」，又指廁所「啲味好犀利㗎」。



最急待改善的荃灣街市（地下）公廁，只見廁所外的鐵閘鎖上，閘門亦被食環署貼上「已報建築署維修」字樣的告示。（陳蓁誼攝）

最急待改善的荃灣街市（地下）公廁，只見廁所外的鐵閘鎖上，閘門亦被食環署貼上「已報建築署維修」字樣的告示。（陳蓁誼攝）

在街市外長椅休憩、不願上鏡的歐陽先生表示，公廁向來 「真係好污糟」，又指廁所「啲味好犀利㗎」、「好殘」，不論裝修或設施，因為太過陳舊而充滿污漬、尿垢和生鏽情況，「（清潔工人）都清潔唔到，因為係設施殘（舊的問題），啲積入哂罅」。

同樣不願上鏡的街市花檔店主曾小姐表示，公廁由於太多街外客使用，所以長期出於一個不乾淨的狀態。她指，街市屬舊式建築，沒有設冷氣系統，所以一到夏天的時候去廁所「陣味好難頂，係街外都可以嗅到」。曾小姐亦指，廁所的感應式沖廁系統太差，經常未能成功沖廁」，所以自己會使用位於一樓的另一個廁所。

記者其後前往荃灣海興路公廁，該公廁獨立建於荃灣海濱海興路一帶，獨型圓型建築，經共同入口進入後，便按性別朝左右女男廁方向分流。海興路公廁的建築外設飲水器，記者走入內頭，只見地面及空氣乾爽、通風良好，公廁內亦散發檸檬清潔劑的味道。設施新淨、洗手盤及馬桶沒有污積，更分別設長者、兒童及嬰兒友善的洗手間。

海興路公廁外設飲水器，地面及空氣乾爽、通風良好，公廁內亦散發檸檬清潔劑的味道。設施新淨、洗手盤及馬桶沒有污積，更分別設長者、兒童及嬰兒友善的洗手間。（陳蓁誼攝）

在海邊釣魚的李先生表示，海興路公廁「都OK」，認為地面清爽、沒有鏽跡、整體亦潔淨。陳女士𢹂帶就讀幼稚園的孫女到附近公園玩耍，她的觀感與李先生大致相同，不過她表示自己沒有讓孫女使用兒童廁所，「始終都係公眾地方吖嘛」。

記者亦詢問正在廁所工作的清潔工人陳女士，每日的清潔頻率大概多少，陳女士稱自己只是替工，但指如果要保持海興路公廁的清潔，「每一個鐘清潔一次係唔夠」，指需要每15分鐘便清潔一次，維持潔淨環境。