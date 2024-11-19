肝癌｜李嘉誠基金會向中大捐贈亞洲首台「新版」無創滅肝腫瘤儀器

李嘉誠基金會向香港中文大學醫學院贈送亞洲首台 Histotripsy 2.0系統，該系統將於明年初開始替病人接受治療。中大醫學院指，將有共30名患者獲資助接受組織碎化技術治療。李嘉誠表示，該治療成本低成本高效益，相信可紓緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。



李嘉誠基金會向中大醫學院捐贈亞洲首部 Histotripsy 2.0系統。（金敏琍攝）

李嘉誠形容Histotripsy 2.0系統如一份「科技禮物」

李嘉誠形容，Histotripsy 2.0系統如一份「科技禮物」，能賦予社會希望和健康。他續指，首部Histotripsy系統運抵香港的90日内，已成功為30名肝癌患者治療。相信這種低成本高效益的治療選擇，可以減輕患者家庭的經濟壓力，以及舒緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。

中大候任校長盧煜明感謝李嘉誠支持，指2005年時，他已捐錢資助中大成立李嘉誠健康科學研究所。盧煜明表示，期待在李嘉誠及其基金會支持下，重大繼續為本地、國家以至全球的教育、研究和發展作出更大貢獻。

中大醫學院副院長趙偉仁亦感謝李嘉誠，指其捐贈能讓更多患者受惠。（金敏琍攝）

中大醫學院副院長趙偉仁，以及中大副校長陳德章亦感謝李嘉誠，指其捐贈能讓更多患者受惠。

「新版」儀器進一步提升精準度 30名患者獲資助治療

Histotripsy2.0相較Histotripsy，有更先進系統裝置，可兼容更多功能及持續系統升級，亦能向醫生提供更全面和實時的手術數據，進一步提升利用組織碎片治療的精準度。李嘉誠基金會將會捐助10名肝癌患者接受Histotripsy治療，中大醫學院及威爾斯親王醫院將資助另外20名病人。