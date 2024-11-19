今日新聞8分鐘｜貨車兩車輪甩擊兩車｜戴耀廷囚10年 指為計劃大腦

颱風萬宜天文大潮‧有片｜沙頭角中英街水浸兩呎 水蛇鮮魚湧上岸

受強烈熱帶風暴萬宜影響，天文台發出一號戒備信號，並提醒昨日及今日兩天（18及19日）正值天文大潮。在萬宜與東北季候風共同影響下，本港個別沿岸低窪地區，在昨晚10時至午夜出現水浸。其中位處邊境的沙頭角亦未能倖免：警方表示，於昨日（18日）晚上10時許接獲報告，指中英街發生水浸情況，水深約兩呎，所幸無人被困或者受傷。

精進地盤再爆欠薪 柴灣政府地盤200名二判工人稱被拖欠近千萬元

工程公司「精進」再次捲入欠薪風波。其位於柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人，指遭大判「精進」欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。今日（19日）早上，約40名工人代表，在地盤外拉橫額及喊口號追薪。勞工處、建築署及工會代表亦派員到場協調，惟「精進」態度強硬，拒絕與工人對話。

中區花園道小巴落斜失控逆線撞屋苑外牆 司機拋出車外昏迷送院

中區發生涉及小巴交通意外。周一（18日）晚上11時許，據報一輛16座專線小巴，沿花園道落斜行駛，途至近馬己仙峽道時失控，越過對面線，逆線撞向花園道55號愛都大廈大屋苑外牆。據悉小巴司機意外後拋出車外，並被困在小巴車底。

有片｜吐露港公路貨車兩車輪甩脫 「炮彈飛轆」亂轟擊毀兩私家車

吐露港公路今午（18日）發生貨車甩轆的驚險意外，車轆變「炮彈」在路面亂彈，接連擊毀兩邊行車線兩輛私家車。事發一刻車cam片段在網上瘋傳，可見甩脫車輪擊中其中一輛私家車後，飛彈至數米高，其後再在路面亂彈滾動；後方車輛慌忙減速閃避，幸無釀傷亡。不少網民震驚：「咁恐怖嘅喂！」

47人案判刑｜欲取過半議席圖癱瘓政府 戴耀廷判囚10年

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉組織及參與的人士事後被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人，今(19日)在西九龍法院(暫代高等法院)判刑：戴耀廷判囚10年，鄒家成判囚7年9個月，吳政亨囚7年3月及何桂藍判囚7年，4人判囚最重，認罪的被告判囚50個月起，不認罪的則囚70至80多月不等。(詳看下表)

假學歷｜偽造DSE證書網上隨處發售 中介稱23萬可辦第三方認證

假學歷風波不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大學發現偽造香港中學文憑試（HKDSE）成績表，香港考評局報警處理。事件曝光後，仍有多個專門造假證書的網站，聲稱可以造假本港中學畢業證書、HKDSE成績表、香港八大及多國大學的學位證書，每張索價逾5000元，客人經網上下單，足不出戶就可以收到證書。

另有內地中介亦稱，可以為造假的證書提供學位認證，更可透過認證機構的電郵地址發出「官方回覆」，通過所有背景調查，最貴可索價22萬元人民幣（約23.6萬港元）。

《香港01》2018年亦曾經揭發有人出售偽造港大畢業證書，記者以一真一假證書，予港大畢業生及人力資源顧問辨別，發現假證書成功蒙混過關。

李嘉誠基金會捐無創滅肝腫瘤儀器予中大 李：治療成本低高效益

李嘉誠基金會向香港中文大學醫學院贈送亞洲首台 Histotripsy 2.0系統，該系統將於明年初開始替病人接受治療。中大醫學院指，將有共30名患者獲資助接受組織碎化技術治療。

李嘉誠透過預錄短片表示，該治療成本低高效益，不但可以大幅減輕患者家庭的經濟壓力，也可紓緩公營醫療服務在老齡化社會對政府所造成的財政負擔。他又透露，除了港大及中大醫學院外，還會捐助第三部Histotripsy予養和醫院。

有片｜吉林白城市溜冰場屋頂倒塌 暫無人傷亡

11月18日早上，吉林白城市的白城滑冰館屋頂倒塌，事件中暫無人傷亡。據工作人員介紹，初步判斷為屋頂鋼結構變形。