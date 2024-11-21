明愛醫院深圳灣發現爆炸品　8男女中7人被控反恐罪名　今選陪審團

明愛醫院及深圳灣口岸等地方，2020年初被發現有爆炸品，8名男女事後被捕，其中7人被控《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪等罪，是繼「屠龍小隊」案後第2宗反恐條例案。全部8名被告均否認控罪，案件今（21日）於高等法院開審，法官並抽選出7女2男陪審團，下午將講解審訊程序。



被告包括入境處主任及程式工程師等

8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲、浸大四年級生）及周皓文（25歲、測量員）。

8名被告否控罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

首7被告被控反恐條例下控罪

首7名被告被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及《刑事罪行條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，指他們於2019年11月2日至2020年3月8日期間，一同串謀與其他人串謀，非法及故意向訂明標的、在訂明標的內或針對訂明標的送遞、放置或引爆爆炸裝置，意圖導致他人死亡或身體受嚴重傷害。

另被控一項交替性控罪

他們另被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，作為反恐罪的交替控罪。該罪指他們於上述時間，在香港與其他人串謀，非法及惡意地藉爆炸品導致爆炸。

次被告涉訛稱地址被控妨礙司法公正

次被告李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，指他約或約於2020年3月8日，在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即向偵緝警員11632訛稱其住址為西營盤一單位。

第八被告只被控一項罪名

第八被告周皓文只被控1項企圖製造爆炸品罪，指他於或約於2020年3月7日，在香港九龍九龍灣牛頭角道55號利基大廈A座一單位，企圖製造爆炸品，即一杖炸彈。

法官抽選7女2男陪審團審理

法庭今早抽選陪審團，多人表示已預訂機票酒店外遊、有焦慮症及須出席家人喪禮等，獲法官陳仲衡豁免出任陪審團。法庭最後選出7女2男陪審團，法官押後至下午續審，將講解審訊程序。

案件編號：HCCC186/2022