日本天氣反覆　港客青森駕車出行遇大雪被困　行700米到旅館求助

天氣反常，除了香港11月中始轉涼，日本近日天氣亦反覆，受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在本月18日晚上，開始出現暴風雪，有香港旅客冒雪駕車出行，及後因汽車的前輪陷入積雪，要徒步700米到溫泉旅館找職員協助。



至今早（21日），日本全國的寒冷天氣有所緩解，但關東地區仍持續出現冷雨，氣溫未回升；與此同時，又有部份地區晴朗，如福岡日間氣溫達攝氏18度、名古屋達19度。



青森市有香港旅客冒雪駕車出行，及後因汽車的前輪陷入積雪，要徒步700米到溫泉旅館找職員協助。（朝日新聞ANN news）

日本近日天氣亦反覆，據日媒報道，日本今年秋季天氣的氣溫波動較大，料這種趨勢會在冬季持續，會出現突然變冷或異常溫暖的天氣。

受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在本月18日晚上開始出現暴風雪，積雪高達69厘米，打破歷年11月的紀錄。青森市在18日至19日也發布大雪警報、及雪崩警報。

日媒報道也提到，青森市有香港旅客冒雪駕車出行，汽車的前輪陷入積雪，要徒步700米到溫泉旅館找職員協助。

青森市在本月18日晚上開始出現暴風雪，積雪高達69厘米，打破歷年11月的紀錄。（朝日新聞ANN news）

至今早（21日），日本全國的寒冷天氣有所緩解，但關東地區仍持續出現冷雨，氣溫未回升；與此同時，又有部份地區晴朗，如福岡日間氣溫達攝氏18度、名古屋達19度。

日媒也提到，周末或再出現冬季氣壓，隨著強烈冷空氣將流入，日本北部及北陸多地會出現雨雪，關東地區山區也有可能出現降雪。