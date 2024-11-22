凌嘉勤：房協明年首季推新盤　青年、屢向隅家庭增抽籤號碼跟政府

新上任的房協主席凌嘉勤接受報章專訪透露，房協最快明年首季會推售新一期資助出售房屋，並會參考政府最新政策，引入「家有長者」、「家有初生」優先揀樓安排，青年及屢向隅者，會多發抽籤號碼。他又透露，政府正與房協商討，讓房協在北部都會區，承擔更多安置屋邨項目。



房協主席凌嘉勤指，房協最快明年首季會推售新一期資助出售房屋。（資料圖片）

九月上任房協主席的凌嘉勤接受《大公報》訪問表示，房協未來五年將有超過1.7萬個單位落成，包括過萬個資助出售單位。他又透露，房協最快明年首季，推售新一期資助出售房屋。

上月公布的《施政報告》提出，為40歲以下青年及屢次未獲抽中的居屋申請者，提供多一個抽籤號碼。凌嘉勤預告，新一期資助出售房屋會參考有關最新政策，亦會有「家有長者」、「家有初生」優先揀樓安排。至於單位定價，會參考最近一期居屋折扣、市場情況等一籃子因素考慮。

就《施政報告》提出房委會將進一步完善置業階梯，包括更改資助出售房屋比例，凌嘉勤表示，房協會配合政府的政策方向，但強調未來五年的項目已在興建階段，不會有更改，之後的項目會視乎情況，檢視有否空間增加比例。

樓市下行，房協去年底推售的「朗然」，成為歷來首個虧損的資助出售項目。凌嘉勤表示，暫看不到定價機制有很大的問題，又強調房協項目都是「建好就賣」，不會因樓市下行而推遲發售。

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凌嘉勤曾協助政府制訂《北部都會區發展策略》。他認為，北都發展其中一個困難是徵地及安置，而專用安置屋邨是特區政府的創新措施。凌嘉勤估計，房協未來在北都會承擔更多專用安置屋邨項目，又透露政府正與房協商討當中。

凌嘉勤又指，房協會配合政府居家安老政策，包括繼續發展長者房屋、為項目重新設計公共空間，亦會參考房屋局的「幸福設計指引」，鼓勵居民與社區保持聯繫，加強歸屬感。