爭辦醫學院｜金刀梁梁智鴻任科大軍師　與兩校競逐稱科研有優勢

港府正籌備第三間醫學院，浸大、科大及理大已表明有意爭辦。其中科大於本月初成立校董會顧問小組，主席為曾任醫管局主席的外科名醫「金刀梁」梁智鴻。他表示，科大將以培育具備科研能力的臨床醫生為方向，令本港醫療更全面，避免與現時兩間醫學院惡性競爭。



現年85歲的梁智鴻強調，科大在科研方面具備優勢，是一所研究型大學，有基本生命科學、人工智能等課程。被問與浸大和理大競爭，他指科大在科研方面較有優勢，相信具潛力開醫學院。他又以中大為例，指當初中大開辦醫學院前也是「白紙一張」、無醫學背景，相信有心就能做到。



外科名醫「金刀梁」梁智鴻出任科大校董會顧問小組主席，協助籌辦本港第三間醫學院。（歐嘉樂攝）

梁智鴻：應避免與現存2間醫學院惡性競爭

籌備新醫學院工作組將於本月底召開第二次會議，教育局長蔡若蓮早前表示，將討論揀選準則。至於新醫學院的建議書，亦會於今年內邀請大學提交。

科大早於去年底表明有意開辦第三間醫學院。校董會顧問小組主席、曾任醫管局主席、泌尿科專科醫生梁智鴻表示，科大將以科研為特點，結合臨床醫學，冀培育更全面的醫生。他指現時兩間醫學院已培育相當高水平的臨床醫生，應避免與之惡性競爭，期望日後本港醫療科研臨床兼備。

他指科大創校時已標榜是一所研究型大學（research university），而且有基本生命科學、人工智能等課程，在科研方面較浸大和理大有優勢，相信具潛力開醫學院。他解釋，全球以科研為發展方向，又指河套區規劃亦以生物科技等為重，相信香港有科研需要。

他表示，雖然料2035年將短缺千多名醫生，但科研醫生仍然重要，例如港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、中大化學病理學講座教授（候任中大校長）盧煜明都是出色的臨床醫生兼科學家。

中大開醫學院也是「白紙一張」：有心就做到

同樣有意開醫學院的浸大和理大，現已分別有辦中醫課程及物理治療等醫學科。問及科大會否相較缺乏醫學資源，梁智鴻表示，不清楚「其他大學點諗」，但指中大當初亦沒有醫學背景，是「白紙一張」，認為有心就能做到。

師資方面，他說若政府揀選其建議，科大又以科研作招徠，相信「全球資深科研醫生一定幫手」。他指，邀請小組其他成員時，如美國哥倫比亞大學醫學教授何大一、英國前衞生部長Ara Darzi，亦是一分鐘就答允，因此相信屆時聘請人手不會有問題。

認同醫學院選址：在醫院附近也有好處

政府擬於牛潭尾建醫院及大學城，對於選址，他表示「任何地方都可以做」，指中大醫學院初時也只是在聯合醫院的貨櫃。不過他稱，既然政府已打算建醫院，醫學院在附近也有好處。

至於是否招收非本地生，他表示歡迎，期望齊集不同地方的學生，能交流外國經驗。另外，科大亦打算開設「第二學位」課程，他希望招收不同學科的學生，學生更有同理心和良好情緒智商。他補充，小組將會召開網上會議，將盡快安排成員來港，舉行實體會議。

科大籌建醫學院校董會顧問小組成員：

．梁智鴻醫生（小組主席）——曾任立法會醫學界功能界別議員、醫院管理局主席及行政會議非官方成員，擔任香港大學校董會主席期間（2009-2015）推動建立港大深圳醫院

．前英國衛生部長、倫敦帝國學院保羅哈姆林外科講座教授Ara DARZI勳爵——推動微創手術、手術機械人和影像導向手術等技術應用；

．哥倫比亞大學醫學教授何大一教授——發明聯合抗逆轉錄病毒療法，即俗稱「雞尾酒療法」，徹底改革人類免疫力缺乏病毒（HIV）的治療方法；

．史丹福大學著名醫學教授Roger KORNBERG，憑藉研究真核轉錄的分子基礎，於2006年獲頒諾貝爾化學獎；

．新加坡傑出眼科醫生兼臨床科學家黃天蔭教授，他於2022年起出任清華大學醫學院創始主任。

