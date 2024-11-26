同性伴侶公共房屋及遺產平權爭議　政府終極敗訴

同性伴侶指房委會房屋政策存在不公，同性配偶未享與異性婚姻下配偶的同等待遇，兩名同性伴侶分別就公屋及居屋政策提出司法覆核，兩人均獲裁定勝訴。房委會不服裁決，早前提出終極上訴。終審法院今(26日)下裁決，裁定政府敗訴。



此外，其中一名申請人李亦豪，亦有就《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》對同性配偶不公而提司法覆核，並在原訟庭及上訴庭被裁定勝訴。政府亦有就這案提出終極上訴，亦同樣敗訴。換言之，政府在兩案均被裁定終極敗訴。



申請人之一的李亦豪在一封發給其逝去配偶吳翰林的公開信提到：「走到今天，2024 年11月26日，我們的案件終於劃上句號了。我感激法庭肯定你(吳)的苦，肯定你對同志平權的付出。……希望我沒有辜負了你的心血。」

申請人李亦豪(左二)上訴時由英國御用大律師Timothy Otty(左三)代表，並稱同性伴侶也可組織家庭及育有下一代。(朱棨新攝)

代表房委會的英國御用大律師Monica Carss-Frisk指房屋會支持傳統價值，即異性婚姻 。(朱棨新攝)

兩案分別挑戰居屋及公屋政策

就居屋政策案，申請人為李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。

公屋政策案的申請人為 Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。

房委會指公共房屋是珍貴資源

房委會上訴時指，政府政策支持傳統家庭，同時亦要配合政府的人口政策，鼓勵生育。同性伴侶若生育，會較為昂貴和困難，但申請公共房屋的主要為低中收入的市相，異性伴侶生育的機會較大。

基本法定明要延續1997年前的社會福利

房委會又指，《基本法》第36條定明須延續1997年前市民所享的社會福利。1997年前只有異性伴侶能以夫婦名義申請公共單位，故此申請人不可依賴《基本法》第 25 條下的平等權利挑戰政策。

辯方反駁同性家庭亦可育有下一代

代表李的律師卻反駁指，同性伴侶亦可組織家庭，及透過人工受孕或領養育有下一代，若以生育能力作為界線，是不恰當的刻板印象，亦無相關政策排除不能生育的伴侶。他們又認為容許同性伴侶申請公屋或居屋，只會影響異性伴侶的輪候時間。

律政司亦有就遺產法爭議提上訴

就遺產法例的爭議，原本同樣由李的丈夫吳翰林提出，但吳等候聆訊期間身亡，李繼續案件。原審法官周家明認為，遺產條例是要保障死者有道德責任供養他要負責的人，這類人不只限於異性伴侶，故裁定條例違憲。

律政司曾提出上訴，指遺產條例需保障傳統婚姻及傳統家庭，裁同性伴侶亦享有這地位，會削弱傳統婚姻和家庭的地位。但上訴庭認為條例確存在性取向差別待遇，因此駁回律政司上訴。律政司亦有就此案提出終極上訴。

案件編號：FACV 2、3/2024

李亦豪(右)為已逝的吳翰林(左)完成兩宗同性配偶平權的司法覆核案，終極勝訴。(資料圖片)

李亦豪發給已逝配偶吳翰林的公開信全文：

翰林：

2019年，你提出司法覆核，原意是為了保護我，好讓我們可以堂堂正正地住在我們自己的家裡，亦免到有天我失去至親，還要流離失所。

5年多後的今天，你不在了。過往的日子，我活在傷痛中，但我沒有放棄過你追求平等的初衷，一直繼續努力經營我們的案件，努力捍衛我們由始至終都是一家人的事實。

沒有了你在旁，政府及房署在案件中的論調總是好像變得更加殘忍，令我感到更加難受。

走到今天，2024 年11月26日，我們的案件終於劃上句號了。我感激法庭肯定你的苦，肯定你對同志平權的付出。

希望你還可以聽到大家對你的肯定。

希望我沒有辜負了你的心血。

貓貓同我一直在等與你同聚的一天。

常念

未亡人

李亦豪