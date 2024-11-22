今日新聞8分鐘｜男粉嶺公路徘徊多車閃避｜暴雪襲青森縣港女被困

佐敦上海街單位起火濃煙捲半空 兩女不適送院 警列縱火

今日（22日）下午1時34分，佐敦上海街102號一幢唐樓的低層單位發生火警，濃煙席捲半空，有火舌冒出。消防員出動一喉一煙帽隊灌救，17分鐘後將火救熄，事件中兩名分別48歲及55歲女子吸入濃煙不適，送廣華醫院治理。

警方經調查後，將案件列作縱火調查。據了解，現場發現助燃劑。

欠債無業漢涉持鉸剪劫灣仔便利店 警查大量天眼 9小時閃電拉人

今日（21日）清晨5時許，一名男子持剪刀闖入灣仔道一間Circle K便利店指嚇店員，搶走收銀機內1,030元現金後逃去。警方翻查大量閉路電視及情報分析後，同日下午於柴灣區拘捕一名38歲涉案男子，相信有人因欠債問題犯案，他現正被扣留調查。

鴨脷洲斜坡發現人類骸骨 交由法醫檢驗 重案組跟進調查

香港仔發現人類骸骨 。昨日（21日）下午3時許，警方接獲報案，指在鴨脷洲大橋橋底、近鴨脷洲公園二號籃球場的斜坡發現懷疑人類骸骨。

東涌奪命工傷｜迎東路地盤男工被夾升降台與天花 昏迷送院後不治

東涌發生奪命工業意外。今（22日）午3時18分，警方接獲一名男子報案，指迎東路12號一地盤內，有一名男工人被夾於升降台，不省人事。救援人員趕抵救出年約57歲的事主，他陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，下午4時41分證實不治。

中環商廈扶手梯工傷｜18歲維修工墮坑槽 困逾1小時獲救披血昏迷

中環發生維修扶手電梯工業意外。今日（22日）下午2時13分，一名男工人在德輔道中21至23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽被困，其同事發現他沒有反應，立即報案求助。

消防員和救護員帶同工具到場，逾一小時後終成功救出年約18歲男事主，惟他已陷昏迷，滿臉鮮血，救護員邊為他進行心外壓、邊將他送院搶救。警員正調查意外成因。

車CAM直擊│男子粉嶺公路徘徊多車急停閃避 司機：驚佢開我車門

新界粉嶺公路發生有人在公路徘徊事件，險象環生，所幸未有釀成意外。有駕駛人士向《香港01》提供車CAM片段，顯示昨日（21日）中午時份，一名男子突然走出公路，多輛汽車包括大貨車等須急停閃避。該名男子隨後跑向報料人的車，司機直言：幾驚佢開我車門！」所幸未有發生此事。報料人隨即向警方報案。

警方回覆《香港01》指，警方接獲報後派員前往截停該名男子，他並無表面傷，隨後召救護車將其送院檢查。

日本暴雪｜港客青森駕車出行遇大雪被困 行700米到旅館求助

天氣反常，除了香港11月中始轉涼，日本近日天氣亦反覆，受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在本月18日晚上，開始出現暴風雪，有香港旅客冒雪駕車出行，座駕陷入厚厚的積雪中無法郁動，形容暴雪「很恐怖、很恐怖」，要徒步700米到附近溫泉旅館找員工救援，最終獲「天使」協助才脫困。

大圍老婦捱貨車撞 昏迷送院 司機涉危險駕駛被捕

今日（22日）早上10時許，大圍富健街近下徑口村發生交通意外。一輛11噸密斗貨車由富健街右轉入下徑口村時，撞到一名75歲姓區過路老婦。救援人員接報到場時傷者昏迷不醒，隨即將她送往沙田威爾斯親王醫院搶救，其後回復清醒。

海關破最大宗陸路走私燕窩案 檢$3200萬高價值燕盞 拘貨車司機

海關周三（20日）於落馬洲口岸偵破有記錄以來最大宗陸路走私燕窩案件。海關人員在口岸截查一輛準備離開香港、報稱載有電子遊戲機的中型貨車，發現當中混有438公斤懷疑走私燕窩，大部分屬於高價值燕盞，總值約3200萬港元，58歲男貨車司機被捕。海關相信該批燕窩將會偷運至內地，估計可以逃避內地關稅約800萬港元。

46歲無業女涉向政總擲油漆彈落網 疑因個人情緒及家庭問題犯案

周二（19日）晚上，金鐘政府總部一道面向夏愨道的側門外花槽，遭人從天橋上投擲油漆彈，致石壆和地面「染紅」，範圍約2米乘3米。特區政府強烈譴責有關違法行為。警方翻查閉路電視及調查後，今早（21日）派員於大角咀埋伏，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名涉案女子，相信她因個人情緒及家庭生活問題而犯案，她正被扣調查。

60歲男子蘇月良為救墮海少女喪生 獲追授銀英勇勳章

今年4月，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島對開墮海，當時在岸邊釣魚的60歲男子蘇月良落水救人，不料與少女一同遇溺。蘇月良獲救後證實死亡，少女留醫兩日亦告不治。蘇月良因救人而喪生，政府早前已根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬。今日（22日）政府在憲報公布行政長官向已故蘇月良先生追授銀英勇勳章，表揚他因英勇救人而犧牲性命，表現英勇和無私的精神；英勇勳章將於2024年度勳銜頒授典禮中頒授。