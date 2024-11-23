大熊貓BB百日宴　海洋公園威威劇場實時播兩位主角生活百態｜直播

大熊貓盈盈及樂樂的一對龍鳳胎大熊貓BB今年8月中出生，今日（23日）滿100日，海洋公園今為這對龍鳳胎BB舉行百日慶典，一連串活動包括派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋，威威劇場今正午實時直播，讓遊人直擊一對龍鳳胎BB的生活實況。《香港01》直播。



海洋公園今日（7日）公布，將為一對龍鳳胎大熊貓BB舉行百日慶典。（海洋公園網站）

海洋公園早前宣布，今起將為大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB舉行百日慶典，包括在今日及明日（24日）早上10時，分別於園內的海濱樂園、及自然生態徑附近派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋。

今日起，園內威威劇場的大型LED屏幕上，也將於中午12時及下午2時實時直播一對龍鳳胎BB的生活情況，每節約30分鐘。即使錯過直播，入園人士也可於每日下午4時及6時在同一地點重溫當日較早前的直播片段。

百日慶典還有多個與熊貓相關的活動，包括海濱樂園廣場每日多場的扭熊貓氣球活動、亞洲動物天地進行的「大熊貓小雕像」輕黏土工作坊等。

至於園內夢幻水都人工湖的演出，也會加入一對龍鳳胎BB的投影，這個限定版光影匯演暫時只會在11月23至24日晚上7時舉行。

展館「大熊貓之旅」也會於11月23日重新開放，開放時間暫為早上10時至下午3時，在一對龍鳳胎BB正式亮相前，牠們的爸爸大熊貓樂樂會在館內與遊人見面。

展館「大熊貓之旅」也會於11月23日重新開放。（海洋公園網站）

海洋公園也推出一系列以大熊貓BB為主題的紀念品，包括盈盈育兒布偶、仿真大熊貓寶寶公仔、及印有大熊貓BB相片的鑰匙圈、A4文件夾、磁石貼、明信片、卡套、透明拼圖相架等。

海洋公園推出一系列以大熊貓BB為主題的紀念品，包括盈盈育兒布偶。（海洋公園網站）