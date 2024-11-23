啟德體育園｜演練模擬觀眾扭傷送院　鄧炳強楊潤雄林世雄到場視察

啟德體育園青年運動場今日（23日）進行壓力測試演練，動員了4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾，模擬入場時狀況、活動期間有人受傷等。演習下午3時半開始，職員先在門外設安檢區，模擬有人帶生果刀等情況，進場後模擬場內有觀眾扭傷。



運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及保安局局長鄧炳強到場監督，鄧炳強指安檢及場內測試，「同事都好有效率處理得到」，第二部分會進入啟德港鐵站，模擬最多人情況下，站內安排等。



模擬活動及比賽進行期間，有觀眾扭傷骨折，救護員用擔架將傷者送離場。（黃浩謙攝）

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啟德體育園演習於下午3時半開始，當局先安排在場外做安檢模擬，在啟德及宋皇臺站設兩個安檢區，並參考之前兩次測試賽的經驗，增加人手及提示牌數量，又提醒入場人士攜帶物品須知等。

演練中有觀眾帶生果刀、大型行李及水樽入場等，負責安檢的保安一一處理，將物品棄置或放在寄存櫃。

觀眾進場後，模擬活動及比賽進行期間，有觀眾扭傷骨折，聖約翰救傷隊員隨即上前為傷者急救，其後有救護車到場，救護員用擔架將傷者送上救護車。

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運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及保安局局長鄧炳強均有到場視察情況。鄧炳強接受傳媒訪問時表示，今日動員接近5,000名公務員為啟德體育園做壓力測試，第一部分模擬場內多人、有人帶違禁品等情況，反映同事「好有效率」處理得到。

鄧稱稍後會進入第二部分做壓力測試，進入啟德港鐵站，模擬最多人情況下，站內是否能應付到，測試完結後會有詳細匯報。

黃先生本來安排今日慶祝正日生日，但星期一才接獲通知要參與演練。（黃浩謙攝）

黃先生本來安排今日慶祝正日生日，但星期一才接獲通知要參與演練，雖然曾反映不便出席，惟獲告知不參與「唔係幾好」。他認為政府通知得有點倉卒；不過安排不算混亂，事前亦有清晰文件指引。他今日由啟德站步行前來青年運動場，認為不算近；沒想到會下雨，認為大會可放寛容許帶長雨傘。